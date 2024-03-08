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12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В РПЛ отменили географический принцип назначения судей

Исходя из назначений арбитров на матчи чемпионата России-2023/24, можно предположить, что судейские руководители отказались от применения географического принципа при выборе рефери. Только этим можно объяснить некоторые из решений.

Премьер-лига: таблица и календарь
В РПЛ отменили географический принцип назначения судей | Источник: Спорт-Экспресс

Так, например, в 19-м туре Вера Опейкина (Сочи) выполняла функции АВАР в ходе матча «Краснодар» — «Рубин» — то есть судила игру с участием команды из Краснодарского края, того же региона, где она проживает. В чемпионате России для нее это произошло впервые.

Сергей Чебан в 20-м туре получил назначение в качестве судьи на матч «Локомотив» — «Сочи». Раньше встречи столичных команд с немосковскими доверяли обслуживать москвичам, только если они были рефери ФИФА. Сергей не входит в их число. Его ассистентом назначен Константин Шаламберидзе — тоже москвич. В 13-м туре Чебан судил встречу «Динамо» — «Урал».

А Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) в 11-м туре работал на игре «Сочи» — «Зенит».

Не соблюдается и принцип неповторяемости команд. Так, например, весной игры с участием «Зенита» два тура подряд судит Павел Кукуян. 9 марта он будет работать на матче «Урал» — «Зенит» в качестве арбитра. А в 19-м туре он в роли ВАР помогал Сергею Карасеву во время встрече «Зенит» — «Спартак».

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