«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Гаич, Обляков, Мендес, Зделар, Чалов, Давила.

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата России команды сыграли между собой вничью со счётом 2:2. В составе армейцев в той игре забитыми мячами отличились форварды Антон Заболотный и Фёдор Чалов. У «Крыльев Советов» голы на свой счёт записали защитник Николай Рассказов и нападающий Никита Салтыков.