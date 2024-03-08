Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Крылья Советов
ЦСКА
01
Футбол. Первая лига
16:15
Нефтехимик
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.03
Балтика
Сочи
00
3.03
Динамо
Локомотив
21
3.03
Пари Нижний Новгород
Факел
11
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
2.03
ЦСКА
Оренбург
11
1.03
Ростов
Крылья Советов
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА.

Крылья Советов
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Дивеев, Мойзес, Гаич, Обляков, Мендес, Зделар, Чалов, Давила.

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата России команды сыграли между собой вничью со счётом 2:2. В составе армейцев в той игре забитыми мячами отличились форварды Антон Заболотный и Фёдор Чалов. У «Крыльев Советов» голы на свой счёт записали защитник Николай Рассказов и нападающий Никита Салтыков.

После 19 сыгранных туров команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице (седьмое и восьмое места) и имеют в своём активе одинаковое количество очков — по 29. По дополнительным показателям выше располагается московский клуб.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь