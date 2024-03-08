Александр Мостовой: Хорошо, что Андрей Мостовой хочет в Европу, тем более с такой фамилией

«Хорошо, что Андрей Мостовой хочет попробовать себя в Европе. Почему бы и нет? Возраст ему позволяет, и он всегда успеет вернуться в Россию. Тем более ехать с такой фамилией, которую во Франции и Европе все знают. Понятное дело, что будут проблемы с адаптацией и языком. Но одно дело, когда ты приезжаешь на большой контракт, у тебя проблем с адаптацией нет, а когда нет денег, то адаптация плохая (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.