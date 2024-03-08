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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой: Хорошо, что Андрей Мостовой хочет в Европу, тем более с такой фамилией

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал желание полузащитника «Зенита» Андрея Мостового перейти в европейский чемпионат.

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Александр Мостовой: хорошо, что Андрей Мостовой хочет в Европу, тем более с такой фамилией | Источник: Чемпионат.com

«Хорошо, что Андрей Мостовой хочет попробовать себя в Европе. Почему бы и нет? Возраст ему позволяет, и он всегда успеет вернуться в Россию. Тем более ехать с такой фамилией, которую во Франции и Европе все знают. Понятное дело, что будут проблемы с адаптацией и языком. Но одно дело, когда ты приезжаешь на большой контракт, у тебя проблем с адаптацией нет, а когда нет денег, то адаптация плохая (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мостовой присоединился к системе «Зенита» в 2019 году. Сначала он играл за вторую команду петербуржцев. Сезон-2019/2020 Мостовой провёл на правах аренды за «Сочи». В октябре прошлого года Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Мостовой провёл 16 матчей, на его счету два гола. Всего за петербуржцев Андрей сыграл 124 матча, забил 23 мяча и стал автором 10 голевых пасов.

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