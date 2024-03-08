Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
КАМАЗ
00
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ростов
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Крылья Советов
ЦСКА
02
3.03
Балтика
Сочи
00
3.03
Динамо
Локомотив
21
3.03
Пари Нижний Новгород
Факел
11
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
2.03
ЦСКА
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Динамо» Смолов рассказал, кем видит себя после завершения карьеры

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, кем видит себя после завершения профессиональной карьеры футболиста.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Форвард «Динамо» Смолов рассказал, кем видит себя после завершения карьеры | Источник: Чемпионат.com

«Я вижу, какой пробел как минимум в российском футболе с той точки зрения, что у нас функционеров, которые знают футбол изнутри непосредственно и разбираются в менеджменте, практически нет.

На какой позиции я себя вижу? В идеале бы, конечно, спортивным директором, но я понимаю, что без опыта работы и нахождения внутри клуба практически невозможно сразу. Но только если у тебя кто-то из друзей не приобрёл команду (улыбается). Не знаю, возможно, chief scout или советник генерального директора по спортивной части», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Смолову 34 года, его действующий контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь