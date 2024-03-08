Форвард «Динамо» Смолов рассказал, кем видит себя после завершения карьеры
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, кем видит себя после завершения профессиональной карьеры футболиста.
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, кем видит себя после завершения профессиональной карьеры футболиста.
«Я вижу, какой пробел как минимум в российском футболе с той точки зрения, что у нас функционеров, которые знают футбол изнутри непосредственно и разбираются в менеджменте, практически нет.
На какой позиции я себя вижу? В идеале бы, конечно, спортивным директором, но я понимаю, что без опыта работы и нахождения внутри клуба практически невозможно сразу. Но только если у тебя кто-то из друзей не приобрёл команду (улыбается). Не знаю, возможно, chief scout или советник генерального директора по спортивной части», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Смолову 34 года, его действующий контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го.