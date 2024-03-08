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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ни секунды не рассматривал». Футболист Смолов — о приглашении на вечеринку Ивлеевой

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что получал приглашение на скандально известную вечеринку блогерши Насти Ивлеевой, но даже не думал о том, чтобы туда пойти.

«Ни секунды не рассматривал». Футболист Смолов — о приглашении на вечеринку Ивлеевой | Источник: Чемпионат.com

«Нам с Кариной прислали совместное пригласительное на эту вечеринку. Но я так понимаю, что там был довольно большой список гостей, просто подавляющее меньшинство туда пришло. Но я даже ни секунды не рассматривал, потому что я когда прочитал дресс-код и направленность вечеринки, я сразу понял, что…

Я, конечно, не мог представить масштаб последствий, скажем так, но я прям сразу понял, что просто моё появление там не на руку мне. Поэтому ни секунды не сомневался, что туда не пойду», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

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