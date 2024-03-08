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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Роши принес ЦСКА победу над «Крыльями», Акинфеев отбил пенальти

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Первый в карьере дубль оформил защитник Виллиан Роша (3-я и 49-я минуты).

На 83-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Удар Франко Ороско ногой отбил Игорь Акинфеев. Он упрочил принадлежащий ему рекорд чемпионатов России по числу отраженных пенальти (19).

ЦСКА, набрав 32 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на восьмой строчке.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с «Сочи», а «Крылья Советов» примут петербургский «Зенит».

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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