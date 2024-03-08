Дубль Роши принес ЦСКА победу над «Крыльями», Акинфеев отбил пенальти

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Первый в карьере дубль оформил защитник Виллиан Роша (3-я и 49-я минуты).

На 83-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Удар Франко Ороско ногой отбил Игорь Акинфеев. Он упрочил принадлежащий ему рекорд чемпионатов России по числу отраженных пенальти (19).

ЦСКА, набрав 32 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на восьмой строчке.