Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
18:30
Ростов
Краснодар
21
Футбол. Первая лига
16:15
Нефтехимик
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
ЦСКА
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
18:30
Ростов
Краснодар
21
14:00
Крылья Советов
ЦСКА
02
3.03
Балтика
Сочи
00
3.03
Динамо
Локомотив
21
3.03
Пари Нижний Новгород
Факел
11
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лидер чемпионата России «Краснодар» не смог выиграть второй подряд матч РПЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» победили «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ростов
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Лидер чемпионата России «Краснодар» не смог выиграть второй подряд матч РПЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Мохаммад Мохеби (25-я и 62-я минуты). У краснодарцев отличился отбывший трехматчевую дисквалификацию Джон Кордоба (66). На 49-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий гостей Олакунле Олусегун.

«Ростов», набрав 27 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 39 баллами лидирует в чемпионате, опережая на два очка имеющий игру в запасе петербургский «Зенит».

В следующем матче чемпионата России «Ростов» 30 марта сыграет на выезде с московским «Динамо», «Краснодар» в тот же день встретится на выезде со столичным «Локомотивом».

Ростов
2:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
 Вяльбе: иностранцы хотят соревноваться с россиянами, но им сказали молчать
Винер: Аверины завершили карьеру из-за отказа выступать под белым флагом
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь