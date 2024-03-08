Лидер чемпионата России «Краснодар» не смог выиграть второй подряд матч РПЛ
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» победили «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» победили «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Мохаммад Мохеби (25-я и 62-я минуты). У краснодарцев отличился отбывший трехматчевую дисквалификацию Джон Кордоба (66). На 49-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий гостей Олакунле Олусегун.
«Ростов», набрав 27 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 39 баллами лидирует в чемпионате, опережая на два очка имеющий игру в запасе петербургский «Зенит».
В следующем матче чемпионата России «Ростов» 30 марта сыграет на выезде с московским «Динамо», «Краснодар» в тот же день встретится на выезде со столичным «Локомотивом».