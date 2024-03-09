Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Краснодаром» | Источник: Чемпионат.com

«За счёт чего “Ростову” удалось заставить “Краснодар” плясать под свою дудку? За счёт всего, мы так играем. За счёт прессинга, за счёт выхода из обороны с мячом. Не могу сказать, что за счёт чего-то одного.

Можно ли назвать сегодняшний футбол «Ростова» эталонным? Эталонным — нет, но до второго гола очень хороший, да. Были огрехи, но до второго гола да, [хороший футбол].