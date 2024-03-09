Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.03
Барселона
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
8.03
Ницца
Монпелье
12
Футбол. Зарубежный
8.03
Наполи
Торино
11
Футбол. Зарубежный
8.03
Штутгарт
Унион Б
20
Футбол. Премьер-лига
8.03
Ростов
Краснодар
21
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Акрон
Футбол. Первая лига
8.03
Нефтехимик
КАМАЗ
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Зенит
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Родина
Футбол. Первая лига
14:00
Волгарь
Химки
Футбол. Премьер-лига
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
3.03
Балтика
Сочи
00
3.03
Динамо
Локомотив
21
3.03
Пари Нижний Новгород
Факел
11
2.03
Зенит
Спартак
00
2.03
Ахмат
Урал
10
2.03
Краснодар
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ростов
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Краснодаром» | Источник: Чемпионат.com

«За счёт чего “Ростову” удалось заставить “Краснодар” плясать под свою дудку? За счёт всего, мы так играем. За счёт прессинга, за счёт выхода из обороны с мячом. Не могу сказать, что за счёт чего-то одного.

Можно ли назвать сегодняшний футбол «Ростова» эталонным? Эталонным — нет, но до второго гола очень хороший, да. Были огрехи, но до второго гола да, [хороший футбол].

Что произошло после второго гола? Точно не усталость — у «Краснодара» было на игрока меньше. Думаю, прежде всего всё в голове. Боязнь пропустить и желание сохранить [cчёт] всегда приводят к тому, что мы видели. Пропустили один, боязнь пропустить второй, который чуть не пропустили", — сказал Карпин во время послематчевой пресс-конференции.

Ростов
2:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь