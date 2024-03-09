20-й тур РПЛ продолжится матчами с участием «Динамо» и «Зенита»

В первом матче дня екатеринбургский «Урал» примет на своем поле действующего чемпиона петербургский «Зенит». Встреча начнется в 14:00 мск. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 19 матчах, екатеринбургская команда с 19 очками располагается на 13-й позиции. Игра команд в первом круге завершилась победой «Зенита» со счетом 4:0.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 20, 9.03.2024, 14:00 Урал - Зенит -

Команды провели товарищеский матч на сборах в ОАЭ, победу со счетом 1:0 одержали петербуржцы. «Я не думаю, что “Урал” серьезным образом обновился, — речь идет об усилении позиций игроками, которых получилось взять, так же как и в нашем случае, — сказал главный тренер “Зенита” Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — Поэтому никаких сюрпризов ни с нашей стороны, ни со стороны “Урала” нет. [Главный тренер “Урала” Виктор] Гончаренко прекрасно знает нашу команду, мы тоже прекрасно знаем, как строит свою игру “Урал”. Посмотрим, товарищеские игры — это одно, а официальные матчи — совсем другое. Нам всем нужно набирать очки, чтобы решать свои задачи».

«Урал» никогда не выигрывал у «Зенита» в матчах чемпионата России. В последний раз «Урал» отобрал очки у петербуржцев 7 ноября 2021 года, тогда встреча в Екатеринбурге завершилась вничью со счетом 0:0.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 20, 9.03.2024, 19:00 Динамо - Ахмат -

«Динамо» рвется к лидерам

В другом матче дня московское «Динамо» дома сыграет с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 19:00 мск. Благодаря осечкам конкурентов и победе над «Локомотивом» в прошлом туре бело-голубые приблизились к лидерам. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара», который в пятницу проиграл «Ростову» (1:2), составляет 4 очка. «Ахмат» с 20 очками располагается на 12-й позиции.

«Динамо» в первом после возобновления туре победило, лидеры потеряли очки, конечно, это позволило приблизиться к первому месту, — сказал ТАСС бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Сейчас нужно не сбавлять темп, показывать то, что хотят хорошо выступить в этом сезоне, нужно всех обыгрывать, тогда у «Динамо» будут хорошие шансы побороться за чемпионство. Будет тяжелая игра с «Ахматом», уверен, что «Динамо» сможет показать хорошую игру, хорошо начать первый тайм, реализовать моменты, тогда у команды все получится".

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 20, 9.03.2024, 16:30 Рубин - Пари Нижний Новгород -

Также в субботу «Пари НН» в гостях встретится с казанским «Рубином», матч начнется в 16:30 мск. «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 19 матчах. Нижегородская команда с 25 очками располагается на 10-й позиции.