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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Из него получится хороший тренер». Новая роль экс-звезды «Зенита» и «Урала»

Шатов войдёт в штаб Гончаренко и поможет команде наладить результаты?

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Урал — Зенит, РПЛ, чемпионат России, 9 марта 2024 года: где сейчас Олег Шатов — как закончил экс-игрок двух клубов | Источник: Чемпионат.com

В 20-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом». Первые продолжают гонку за титулом и разочаровали в матче со «Спартаком». Вторые борются за выживание и потерпели поражения в семи из восьми предыдущих туров. За «Зенит» и «Урал» под руководством нынешних главных тренеров команд Сергея Семака и Виктора Гончаренко поиграл один футболист — Олег Шатов. Полузащитник оставил большой след в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, но в последнее время о нём мало что слышно.

Шатов, конечно, больше времени проработал с Семаком — два сезона и 49 матчей в «Зените». В Санкт-Петербурге полузащитник выиграл свои последние трофеи: два чемпионских титула в 2019 и 2020 годах, а также Кубок России. С Лигой чемпионов Олег прощался тоже в «Зените» Семака: выходил в основе против «РБ Лейпциг» и «Бенфики» (дважды), на замену — с «Лионом». Той осенью сине-бело-голубые с Шатовым были в 45 минутах от успешного завершения группового этапа.

А вот Гончаренко стал последним тренером в профессиональной карьере полузащитника. В ноябре 2022 года Шатов провёл три игры под его руководством — с «Локомотивом» и «Факелом» в чемпионате, а также с ЦСКА в Кубке России. Было бы красиво завершить свою историю в футболе голом или голевой передачей, но не сложилось. Правда, Олег забил пенальти ЦСКА в победной серии послематчевых 11-метровых. Такую финальную сцену тоже приятно вспомнить.

Уроженец Свердловской области вернулся в «Урал» отдавать долги родному клубу в феврале 2022-го после ухода из «Рубина» и двухмесячной паузы в карьере. Уже тогда были сомнения, что Шатов поборет все свои травмы и поможет «шмелям», а не повесит бутсы на гвоздь. Но полузащитник, несмотря на обострение старых болячек или новые повреждения, сыграл 16 раз за «Урал», набрал в том году 1+4.

Летом 2023-го Шатов всё же приостановил карьеру. Тогда он воспринимал это именно так — поставил на паузу. После двух операций на голеностопе из-за хронических травм Олегу запретили тренироваться врачи. Полузащитник ещё надеялся на то, что повреждения не помешают ему вернуться в футбол и хотя бы выходить на замены. Однако этого так и не случилось.

Шатов начал учиться на тренера. Оказался в академии РФС в одной группе с Дмитрием Сычёвым, Юрием Жирковым, Романом Широковым, Вячеславом Малафеевым, Игорем Денисовым, Андреем Аршавиным, Александром Самедовым, Владимиром Гранатом, Александром Филимоновым. И с самим Царём — Александром Мостовым, который, по словам Олега, «там кайфует»: один из лучших по знаниям, сидит за первой партой.

Шатов подумывал официально объявить о завершении карьеры в 2024 году, но до сих пор не сделал этого. В январе отправился на стажировку, конечно же, в «Урал». Находился с командой Виктора Гончаренко на сборах в ОАЭ. Вероятно, свою тренерскую карьеру бывший игрок сборной России и начнёт в клубе из Екатеринбурга.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 20, 9.03.2024, 14:00

Урал0Зенит0

Если у Шатова-тренера есть хорошие свежие идеи для Гончаренко, то сегодняшнему «Уралу», учитывая результаты команды в последнее время, они нужны как никогда. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«Шатов может стать хорошим тренером, очень хорошим! Я не думаю, что ему просто так захотелось приехать и участвовать в тренировках, быть с командой несколько недель, перенимать опыт. Олег хочет стать специалистом и серьёзно настроен. Из него получится хороший тренер, потому что Шатов был отличным футболистом, думающим. Сейчас он великолепно общается с Виктором Михайловичем, задаёт вопросы о тренировочном процессе, подготовке команды. Конечно, я готов взять Олега в штаб, как только он получит тренерскую лицензию. Из него получился бы хороший помощник. Но это, конечно, если Шатов сам захочет. Для него двери “Урала” всегда открыты».

В Санкт-Петербурге Шатов запомнился позитивным и искренним — невозможно забыть его слёзы после гола за «Краснодар» в ворота ставшего близким «Зенита». Да и приезжал он в петербургский клуб на фоне сравнений с местной легендой. Ещё за яркую игру в Екатеринбурге журналисты прозвали хавбека Уральский Аршавин. К сожалению, реализовать себя на сто процентов, как в сезоне-2015/2016, Шатову помешали травмы. Быть может, Олег (теперь уже надо говорить Олег Александрович) реализует себя как тренер, благо учителя у него были крутые — Гус Хиддинк, Андре Виллаш-Боаш, Лучано Спаллетти.

Анатолий Романов

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