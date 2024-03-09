«Урал» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 19 матчах. «Зенит» располагается на второй позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Петербуржцы возглавят РПЛ в случае победы над «Уралом».