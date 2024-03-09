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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом».

Урал
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Мишкич, Сиссе, Бочеров, Ионов, Шеттине.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Артур, Клаудиньо, Кассьерра.

В данный момент «Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 19 матчах. «Зенит» располагается на второй позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Петербуржцы возглавят РПЛ в случае победы над «Уралом».

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