«Рубин» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Безруков, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Гоцук, Александров, Шнапцев, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Карапузов, Майга, Кухарчук.

После 19 туров чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари НН» заработал 25 очков и расположился на десятой строчке.