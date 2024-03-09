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16:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Пари НН».

Рубин
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Безруков, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Гоцук, Александров, Шнапцев, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Карапузов, Майга, Кухарчук.

После 19 туров чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари НН» заработал 25 очков и расположился на десятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре нижегородская команда одержала победу со счётом 2:1. В составе «Пари НН» голами отметились полузащитник Николай Калинский и нападающий Эдгар Севикян. Единственный мяч «Рубина» забил защитник Кирилл Гоцук.

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