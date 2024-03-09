Уткин предложил уволить Гончаренко из «Урала» и назвал три кандидатуры на замену
Популярный блогер и комментатор Василий Уткин отреагировал на разгромное поражение «Урала» от «Зенита» в РПЛ (1:4).
Урал
Зенит
«У Гончаренко есть такая особенность — наступает момент, когда он идейно иссякает. И дальше на одном упрямстве. Как черепаха перед плинтусом. Если сейчас “Урал” его не заменит, может, и вылетит. Время для отставки.
Кто вместо Гончаренко? Если в силах — давно не работает, и лет почти 70 — Тарханов. Федч потащит до конца сезона. Или Колыванов. Замечательный тренер. Именно для безнадежных ситуаций», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
«Урал» после 20 туров занимает 13-е место, набрав 19 очков.