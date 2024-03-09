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17:34 (мск), источник: Sport24

Уткин предложил уволить Гончаренко из «Урала» и назвал три кандидатуры на замену

Популярный блогер и комментатор Василий Уткин отреагировал на разгромное поражение «Урала» от «Зенита» в РПЛ (1:4).

Урал
Зенит
Источник: Спорт-Экспресс

«У Гончаренко есть такая особенность — наступает момент, когда он идейно иссякает. И дальше на одном упрямстве. Как черепаха перед плинтусом. Если сейчас “Урал” его не заменит, может, и вылетит. Время для отставки.

Кто вместо Гончаренко? Если в силах — давно не работает, и лет почти 70 — Тарханов. Федч потащит до конца сезона. Или Колыванов. Замечательный тренер. Именно для безнадежных ситуаций», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Урал» после 20 туров занимает 13-е место, набрав 19 очков.

Урал
1:4
Первый тайм: 0:1
Зенит
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