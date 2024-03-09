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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» установил новый рекорд РПЛ, обыграв «Урал»

Санкт-Петербургский «Зенит» никогда не проигрывал екатеринбургскому «Уралу» в матчах Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» установил новый рекорд РПЛ, обыграв «Урал» | Источник: Чемпионат.com

Команды провели между собой 26 матчей, в которых сине-бело-голубые одержали 22 победы и ещё четыре раза матчи заканчивались вничью. Ни одна команда не проводила так же много матчей без единого поражения в истории чемпионатов России в играх с одним и тем же соперником.

Напомним, сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Гости одержали победу со счётом 4:1.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.

Урал
1:4
Первый тайм: 0:1
Зенит
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