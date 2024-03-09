«Зенит» установил новый рекорд РПЛ, обыграв «Урал»

Команды провели между собой 26 матчей, в которых сине-бело-голубые одержали 22 победы и ещё четыре раза матчи заканчивались вничью. Ни одна команда не проводила так же много матчей без единого поражения в истории чемпионатов России в играх с одним и тем же соперником.