«Рубин» проиграл «Пари НН» в домашнем матче 20-го тура РПЛ

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Клуб из Нижнего Новгорода единственный мяч забил на пятой минуте. В составе гостей голом отметился полузащитник Александр Трошечкин.