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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» проиграл «Пари НН» в домашнем матче 20-го тура РПЛ

9 марта 2024 года завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Пари Нижний Новгород».

Пари Нижний Новгород
РубинПремьер-лига: таблица и календарь

Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Клуб из Нижнего Новгорода единственный мяч забил на пятой минуте. В составе гостей голом отметился полузащитник Александр Трошечкин.

После 20 туров чемпионата России «Рубин» имеет на счету 29 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Пари Нижний Новгород» заработал 28 очков и расположился на девятой строчке.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
Пари Нижний Новгород
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