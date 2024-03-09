Конате: не знаю, буду ли голосовать на выборах президента. Но почему бы и нет? | Источник: Чемпионат.com

«Я ещё не знаю, буду ли голосовать на выборах президента. Посмотрим, но почему бы и нет?» — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Конате родился в Кот-д’Ивуаре. Он выступает за сборную Буркина-Фасо. Летом 2023 года футболист сообщил о получении российского гражданства. В грозненской команде нападающий выступает с сезона-2021/2022.