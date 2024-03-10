Матчами с участием «Локомотива» и «Спартака» завершится 20-й тур РПЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Программа 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Балтика», «Локомотив» — «Сочи» и «Спартак» — «Факел».

В заключительном матче тура московский «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом», игра начнется в 19:00 мск. Встреча должна была состояться на «Лукойл-Арене», однако 29 февраля было объявлено, что поле на домашнем стадионе «Спартака» не соответствует регламенту РПЛ и стандартам Российского футбольного союза. Из-за этого матч был перенесен на стадион «Лужники». Уже 4 марта в РПЛ сообщили, что поле «Лукойл-Арены» готово для проведения 14 марта ответного матча ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» «Спартак» — «Оренбург».

До сих пор остается неясной судьба нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса. 29 февраля полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. Из-за этого нидерландец не смог принять участие в матче с петербургским «Зенитом» 2 марта (0:0).

«Наверное, “Спартак” — фаворит, все же класс игроков выше, — поделился с ТАСС мнением о предстоящей игре чемпион СССР в составе “Спартака” Александр Мостовой. — При этом я не думаю, что игра будет простой, так как “Факел” никого не боится, они готовы дать бой любой команде. Команды решают свои задачи, “Спартак” борется за самые высокие места, “Факел” старается оторваться от зоны стыковых матчей, так что будет много борьбы, но не думаю, что будет много голов».

«Спартаку» в этом матче из-за перебора желтых карточек не поможет защитник Даниил Хлусевич. В составе «Факела» по той же причине будет отсутствовать полузащитник Вячеслав Якимов. Встреча команд в первой части чемпионата России завершилась победой «Факела» со счетом 2:0. «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко, «Факел» с 22 очками располагается на 11-й позиции.

Другие матчи дня

В первом матче воскресенья «Оренбург» дома сыграет с калининградской «Балтикой», игра начнется в 14:00 мск. В первом круге «Балтика» одержала победу со счетом 1:0. Оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков, «Балтика» с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Также в воскресенье столичный «Локомотив» на своем поле сыграет с «Сочи», встреча начнется в 16:30 мск. Железнодорожники, которые в первой части чемпионата обыграли южан со счетом 1:0, занимают 6-е место в таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Сочи» с 12 очками располагается на последней, 16-й строчке.