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12:00 (мск), источник: Sport24

Орлов: «Я все время говорил: не надо увольнять Абаскаля, что-то в нем есть. Я вижу перспективы у “Спартака”

Комментатор Геннадий Орлов включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство в текущем сезоне. По его словам, у красно-белых есть перспективы под руководством Гильермо Абаскаля.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Орлов: «Я все время говорил: не надо увольнять Абаскаля, что-то в нем есть. Я вижу перспективы у “Спартака” | Источник: Sport24

«Итак, на сегодняшний день три претендента на золото — “Зенит”, “Краснодар”, “Динамо”. Точнее четыре. Я бы все-таки не сбрасывал со счетов “Спартак”. Посмотрим еще, как красно-белые сыграют с “Факелом” в воскресенье. Но футбол, который они показали в Питере, многих приятно удивил. Я же все время говорил: не надо увольнять Абаскаля. Что-то в нем есть. Игру-то он поставил — например, нашел отличную позицию для Зобнина. Справа в обороне Роман полезнее, чем в середине поля. Закрыл свой фланг, не дал развернуться зенитовскому треугольнику Клаудиньо — Мостовой — Дуглас Сантос.

Повторюсь, у “Спартака” сильный состав. Скоро еще и Литвинов поправится. Отличное подспорье для Абаскаля. Так что я вижу перспективы у красно-белых», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после 19 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» (20 игр) на 9 очков. Сегодня москвичи в рамках 20-го тура РПЛ примут «Факел», начало встречи — в 19:00 мск.

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