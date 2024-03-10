Орлов: «Я все время говорил: не надо увольнять Абаскаля, что-то в нем есть. Я вижу перспективы у “Спартака”

«Итак, на сегодняшний день три претендента на золото — “Зенит”, “Краснодар”, “Динамо”. Точнее четыре. Я бы все-таки не сбрасывал со счетов “Спартак”. Посмотрим еще, как красно-белые сыграют с “Факелом” в воскресенье. Но футбол, который они показали в Питере, многих приятно удивил. Я же все время говорил: не надо увольнять Абаскаля. Что-то в нем есть. Игру-то он поставил — например, нашел отличную позицию для Зобнина. Справа в обороне Роман полезнее, чем в середине поля. Закрыл свой фланг, не дал развернуться зенитовскому треугольнику Клаудиньо — Мостовой — Дуглас Сантос.



Повторюсь, у “Спартака” сильный состав. Скоро еще и Литвинов поправится. Отличное подспорье для Абаскаля. Так что я вижу перспективы у красно-белых», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».