«Галактионов не справляется с авторитетом Дзюбы. Тикнизян хотел зарплату на уровне обоймы “Зенита”. Что происходит в “Локо”? | Источник: Спорт-Экспресс

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о поражении от «Динамо», продлении контрактов с Дзюбой, Миранчуком, Жемалетдиновым и несостоявшемся переходе Тикнизяна в «Зенит».

Галактионов опасается оставлять Дзюбу в запасе?

— Главный вывод по игре «Локо» в дерби с «Динамо» (1:2)? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Удивил стартовый состав железнодорожников. Я смотрел контрольные матчи на сборах — все, которые были в доступе. С моей точки зрения, очень хорошо в этих спаррингах в атаке выглядел Сулейманов. А с учетом того, что Дзюба пропустил второй сбор и на третьем потихоньку набирал кондиции, я полагал: в старте против «Динамо» выйдет Тимур, а не Артем. Хорошо отношусь к Дзюбе. Но, по-моему, на первый план тут должен выходить чисто спортивный принцип.

— Чем же руководствовался Галактионов?

— Видимо, Михал Михалыч не справляется с авторитетом Дзюбы и сделал выбор в его пользу. Однако в перерыве понял, что ошибся. Артем пока еще не готов, просто не набрал форму. Поэтому в первом тайме у него практически ничего не получалось в атаке.

— Думаете, главный тренер москвичей опасался посадить опытного нападающего на лавку?

— У Артема колоссальный авторитет. А Михал Михалыч все-таки, как ни крути, еще довольно молодой специалист. В общем, статус Дзюбы, авторитет где-то поддавливают наставника при принятии решений по составу. Нет, я не хочу сказать, что Артем диктует 11 фамилий, которые должны начинать матч. Просто, как заметил выше, Галактионов пока не справляется вот с такими вещами.

— Кто теперь выйдет на острие атаки против «Сочи»?

— Думаю, будет логичнее, если Сулейманов начнет встречу с южанами.

— Но Сулейманов пока тоже ведь не сильно убеждает.

— Я всего лишь сравниваю в моменте двух нападающих. Кто как выглядит сейчас? Для меня очевидно, что сегодня Тимур заслуживает того, чтобы играть с первых минут.

Артем останется в «Локо», но ему будет тяжело конкурировать с Сулеймановым

— Вы считаете Сулейманова нападающим уровня команды, которая борется за попадание в тройку?

— Считаю. И даже объясню почему. Для игрока его амплуа Тимур проделывает громадный объем черновой работы. Это немного мешает ему быть свежим при завершении атаки. Но в целом он приносит большую пользу команде. Своим прессингом, агрессией. Мешает соперникам спокойно выходить из обороны в атаку, не дает защитникам легкой жизни. Для многих тренеров это очень ценное качество. Известно, что оборона начинается с атаки. Тимур это каждый раз доказывает. Да, наверное, пока наблюдается небольшой перекос в сторону прессинга, а не завершения. Но я все равно считаю Сулейманова нападающим, который соответствует уровню «Локомотива».

— Контракт Дзюбы с «Локо» будет автоматически продлен, если он в этом сезоне совершит 12 результативных действий. Сейчас в его активе 7 баллов по системе «гол плюс пас». Впереди 11 туров. Миссия выполнима?

— Миссия вполне выполнима. Другое дело, если мы говорим о спортивном принципе, конкурентной среде, то, думаю, в следующем сезоне Дзюбе будет еще тяжелее бороться за место в составе с тем же Сулеймановым.

— А ведь есть еще арендованный у «Тулузы» босниец Саид Хамулич.

— Да. Но в матчах на сборах его чаще использовали на краю атаки. В центре нападения он не играл. И в целом босниец меня пока не сильно убедил.

Продлит ли «Локо» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым?

— В декабре агент Жемалетдинова и Миранчука Вадим Шпинев заявил: если генеральным директором «Локомотива» останется Владимир Леонченко, его игроки, вероятно, покинут команду. Клуб продлил контракт с Леонченко. Значит, в следующем сезоне мы в составе железнодорожников Антона и Рифата не увидим?

— То интервью Шпинева — эмоциональное. Я на связи и с Вадимом, и с Владимиром Леонченко. Та история уже давно разрешилась. Сегодня Шпинев и Леонченко прекрасно общаются, они решают вопросы по другим игрокам.

— Так продлит ли «Локомотив» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым?

— Все упирается в потолок зарплат, который «Локомотив» установил для себя. Выше него клуб не готов никому предлагать финансовые условия. Но этот потолок не соответствует ожиданиям ребят и агента. Если «Локомотив» сломает эту систему и будет подходить индивидуально к каждому футболисту, все нормально разрешится. Причем руководители «Локо» должны понимать: вводя ограничения, они сами себе связывают руки. Команды-конкуренты просто могут предложить игрокам другие, более выгодные условия и подписать их.

— Но вы согласны, что матч с бело-голубыми не склонил чашу весов в пользу Миранчука?

— Я бы не говорил только про Миранчука. Всей команде не удался первый тайм. Прежде всего в атаке. Мы же видели, что все старались искать средними и длинными передачами Дзюбу, а Артем не мог открыться или неудачно скидывал мячи. И если даже обратиться к статистике, к индексу Русстата, у Антона хорошие цифры. Они гораздо выше, чем у Глушенкова или Карпукаса. То есть его замена — это скорее эмоциональное восприятие тренером происходившего на поле. А цифры говорят об обратном.

— На следующий день после того, как Антона заменили в перерыве дерби, появилась информация о его возможном летнем переходе в «Нант». Вас это не удивило?

— Ну это же все не на пустом месте. Ранее писали об интересе к Антону в Турции со стороны «Бешикташа». Было еще что-то. Так что я бы тут не искал какого-то подвоха.

— Жемалетдинов нужен «Локомотиву»?

— Я вообще считаю и Жемалетдинова, и Миранчука футболистами очень высокого уровня. Для РПЛ это звездные игроки. И «Локомотиву» не надо забывать, что ребята прошли через академию, играли в молодежке, в дубле. Они носители правильной клубной философии. Такие кадры дорого стоят, впитали в себя традиции «Локомотива», и они не горят желанием менять команду. Просто тут к каждому футболисту нужен индивидуальный подход.

К кандидатуре Веры можно вернуться летом

— Вам не кажется, что Глушенкову комфортнее играть в центре полузащиты, а не на позиции правого инсайда?

— Это дело вкуса. Мне, например, больше нравится, когда Максим играет с краю. Михал Михалыч часто использует его на позиции десятого номера. В принципе, он и там и там неплохо выглядит. Здесь решать тренеру. При этом на роль «десятки» претендентов хватает. Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук. Три человека на место. Да и Сарвели приобретали на эту позицию.

— В заявку на матч с «Динамо» включили 18-летнего атакующего полузащитника Алексея Батракова, которого признали лучшим футболистом МФЛ. Какой у него потенциал?

— Знаю Алексея с шести лет, когда он только пришел в академию «Локо». Потрясающий парень. Один из самых талантливых ребят своего поколения на этой позиции. С учетом футбольных качеств, отношения к делу, характера через год Батраков станет основным игроком «Локомотива».

— Почему зимой «Локомотив» так и не подписал полузащитника «Оренбурга» Веру?

— По-моему, в «Оренбурге» все разъяснили. Сначала между клубами была одна договоренность по срокам оплаты трансфера. Но в последний момент вроде бы «Локомотив» попросил изменить даты. Сейчас один транш, а второй, грубо говоря, через год. То есть это уже некие технические моменты, детали. «Локомотив» не мог взять на себя обязательства, а потом их не выполнить. Клуб исходил из своих финансовых возможностей.

— Можем ли теперь говорить о трансферной неудаче?

— Вера — скорее тоже «десятка», хотя может играть и на краю. В этом сезоне у «Локомотива» нет дефицита футболистов этого амплуа. За аргентинцем не выстроилась очередь из других клубов. Думаю, если «Локомотив» не сможет продлить Миранчука и Жемалетдинова, то вернется к кандидатуре Лукаса летом.

Почему Тикнизян не перешел в «Зенит»

— Поняли Тикнизяна, который в последний момент отказался переходить в «Зенит»? Он действительно так сильно хочет летом уехать в Европу или на первый план вышли другие финансовые запросы?

— Я Наира прекрасно понимаю и поддерживаю в этой истории. Он осознавал, какая сумасшедшая конкуренция ждет его в «Зените». Слева в обороне Дуглас Сантос. Выше в атаке Педро, Мостовой, да и Артур может сыграть там же. Насколько знаю, деньги, которые предлагал Тикнизяну питерский клуб, глобально не отличались от его зарплаты в «Локо». При этом был очень большой риск потерять игровое время. Поэтому Тикнизян поступил правильно. Рассудил так. Мол, если вы рассматриваете меня как основного игрока, тогда и платите мне на уровне обоймы — 15 футболистов состава. Тогда если я и присяду на лавку, то присяду за большие деньги.

— Есть точка зрения, что Тикнизян играет скорее на кураже, эмоциональном запале, а не на классе.

— Ну… На кураже так долго не продержишься на таком уровне. Я просто не так давно узнал, что футбольное образование Наир получал в ЦСКА как крайний нападающий. А когда его стали подтягивать к основе армейцев, то переместили на позицию флангового защитника. Но в целом навыки крайнего форварда он приобрел еще на раннем этапе развития. И сейчас мы видим, что слева в атаке он выглядит интереснее, чем в обороне. Так что все логично. Без всякого куража Наир играет довольно эффективно за счет своего футбольного образования.

— Пиняев, вышедший на замену в матче с «Динамо», доказал, что он заслуживает места в старте во встрече с «Сочи»?

— По сборам мы видели, что на этой позиции он немного проигрывал конкуренцию другим футболистам. Я был уверен: Пиняев начнет дерби на скамейке. Кстати, не сильно разделяю мнение, что Сергей стал светлым пятном в игре «Локо». Зная его потенциал, не сказал бы, что он сыграл ярко.

— Вот как?

— Да, вышел, освежил игру. Но не более того. Сергей может действовать эффективнее и острее.

Ньямси и Джикия

— Как вам новичок железнодорожников — центральный защитник Ньямси?

— Я его видел и в контрольных играх. Бросается в глаза, что парень уверенный в себе. Но порой уверенность перетекает в самоуверенность. Иногда передерживает мяч, рискованно идет в обыгрыш один в один. Надеюсь, тренеры донесут до него мысль, что вблизи штрафной нужно действовать надежнее. А в остальном: по физическим данным, возрасту, опыту, багажу — «Локо» именно такого исполнителя и искал. Посмотрим за ним на дистанции. Главное, чтобы Ньямси минимизировал какие-то рискованные моменты в своей игре. Пока оцениваю этот трансфер со знаком плюс.

— А «Локомотив» не пытался подписать Джикию?

— Насколько я знаю, нет. Никаких переговоров не велось. В первую очередь потому, что Джикия в это трансферное окно не рассматривал никакой переход. Он хочет отработать свой контракт со «Спартаком» до конца, постараться доказать свою состоятельность.