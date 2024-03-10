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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 10 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой».

Оренбург
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Официальная страница ФК "Оренбург" в VK

Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Томпсон, Михайлов, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Фамейе, Козлов, Фернандес.

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