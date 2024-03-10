«Оренбург» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Сегодня, 10 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой».
Оренбург
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Сегодня, 10 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой».
Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Томпсон, Михайлов, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Фамейе, Козлов, Фернандес.