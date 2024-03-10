Президент «Урала» сообщил, что Гончаренко не покинет команду
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера Виктора Гончаренко.
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера Виктора Гончаренко.
Накануне клуб из Екатеринбурга проиграл «Зениту» (1:4) в матче 20-го тура РПЛ.
«Гончаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, который нам очень нравится. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей — неправильно», — цитирует Иванова «СЭ».
«Урал» с 19 очками занимает 13-е место и находится в зоне стыковых матчей.