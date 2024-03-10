Президент «Урала» сообщил, что Гончаренко не покинет команду

«Гончаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, который нам очень нравится. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей — неправильно», — цитирует Иванова «СЭ».