Станислав Черчесов высказался об игре «Динамо» в текущем сезоне

«Я смотрю много игр, в том числе и “Динамо”. Видел их игру с “Зенитом” в Кубке, с “Локомотивом”. В этих матчах “Динамо” выглядело лучше, чем с “Ахматом”.



Вчера они победили на классе, но и у “Ахмата” были моменты. Всё сложилось хорошо для “Динамо”. Видно, что у них команда и игроки выше классом, чем “Ахмат”. Но раз на раз не приходится», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.