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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов высказался об игре «Динамо» в текущем сезоне

Бывший главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов поделился мнением об игре бело-голубых в нынешнем сезоне.

Динамо
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Станислав Черчесов высказался об игре «Динамо» в текущем сезоне | Источник: Чемпионат.com

«Я смотрю много игр, в том числе и “Динамо”. Видел их игру с “Зенитом” в Кубке, с “Локомотивом”. В этих матчах “Динамо” выглядело лучше, чем с “Ахматом”.

Вчера они победили на классе, но и у “Ахмата” были моменты. Всё сложилось хорошо для “Динамо”. Видно, что у них команда и игроки выше классом, чем “Ахмат”. Но раз на раз не приходится», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В активе московского «Динамо» 38 очков после 20 проведённых матчей. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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