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14:46 (мск), источник: ТАСС

Черчесов считает, что «Спартак» должен защищать Промеса до окончательного вердикта суда

Ранее адвокат нидерландского нападающего «Спартака» подал апелляцию по делу о контрабанде наркотиков.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» должен взять под защиту игрока команды Квинси Промеса, но ни один футболист не может ставиться выше интересов клуба, если будет признана его вина. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов.

«Я всегда говорю, что нет ни тренера, ни игрока, кто находится выше клуба, — сказал Черчесов. — Сейчас “Спартак” сыграл без Промеса в Санкт-Петербурге, но сыграли же. Понятно, что это сильный игрок, но есть и определенные моменты и законы, которые не позволяется нарушать никому».

«Должен ли “Спартак” защищать Промеса, учитывая его ситуацию? Защищать надо, потому что это ваш игрок. Другое дело, как я и говорил, есть закон страны, есть один суд, второй, апелляция, презумпция невиновности. Если апелляция подана, нужно дождаться ее, от этого исходить. Если человек что-то натворил, то закон суров», — добавил тренер.

Черчесов подчеркнул, что не стоит делать выводы до окончания разбирательства. «Ситуации разные бывают, много было историй, когда человека обвиняли, а он ничего не натворил, поэтому дождемся апелляции, от этого “Спартак” будет исходить. Неприятный момент, но что есть», — заключил он.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск, а адвокаты игрока обжаловали приговор.

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