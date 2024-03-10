«Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Источник: FCLM.RU

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Ньямси, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Сулейманов, Глушенков.

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Дркушич, Медведев, Марсело, Юсупов, Сутормин, Сааведра, Юкич, Крамарич, Кордова.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.