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16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

«Оренбург» прервал девятиматчевую серию без побед в РПЛ

«Оренбург» на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оренбург
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь

Встреча прошла в воскресенье, 10 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 81-й минуте забил Химми Марин.

«Оренбург» прервал серию из девяти матчей в РПЛ без побед. Команда набрала 19 очков и вышла на 13-е место в чемпионате. В активе «Балтики» 14 очков, клуб находится на 15-й позиции.

«Оренбург» в следующем туре 30 марта на выезде сыграет с воронежским «Факелом». «Балтика» в тот же день дома примет «Нижний Новгород».

Оренбург
1:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
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