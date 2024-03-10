«Оренбург» прервал девятиматчевую серию без побед в РПЛ

Футбол, Премьер-лига, Тур 2010.03.2024, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 2717 зрителей
|Давид Деограсия
|Сергей Игнашевич
|Джимми Марин(Эмирджан Гюрлюк)
|80′
|99
|Николай Сысуев
|1
|Евгений Латышонок
|4
|Данила Хотулев
|2
|Александр Жиров
|5
|Лео Гогличидзе
|13
|Кевин Андраде
|6
|Арсен Адамов
|16
|Диего Луна
|22
|Матиас Дамиан Перес
16′
|17
|Кристиян Бистрович
|10
|Дмитрий Воробьев
|10
|Джоэль Фамейе
|8
|Иван Башич
46′
|7
|Роберто Фернандес
67′
|21
|Габриэль Флорентин
|3
|Кирилл Маляров
|14
|Ярослав Михайлов
82′
|8
|Данила Козлов
67′
|87
|Данила Прохин
|19
|Сергей Пряхин
|16
|Хорди Томпсон
64′
|11
|Юрий Ковалев
60′
|80
|Джимми Марин
|20
|Дмитрий Рыбчинский
|23
|Лукас Вера
90′
|55
|Кирилл Капленко
45+3′79′
|66
|Мохаммад Горбани
|5
|Александр Осипов
|9
|Брайан Мансилья
64′
|25
|Алекс Фернандес
79′
|7
|Эмирджан Гюрлюк
|88
|Виталий Лисакович
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Михаил Иванов(Россия, Кострома)
|Боковой судья
|Хамид Талаев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Павел Шадыханов(Россия, Москва)