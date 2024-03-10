Стало известно, какие стадионы остались без оборудования для объявления решений после VAR

Оборудование отсутствует на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Казани и Оренбурге. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, во время матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Балтика» (1:0) судья встречи Владимир Москалёв не объявил своё решение по громкой связи после вмешательства VAR, потому что на стадионе «Оренбурга» нет технической возможности, чтобы сделать это. Москалёв подошёл к монитору и назначил пенальти в ворота «Балтики» после видеопросмотра.