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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, какие стадионы остались без оборудования для объявления решений после VAR

РФС установил оборудование для объявления решений судей после просмотра VAR не на все стадионы РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Стало известно, какие стадионы остались без оборудования для объявления решений после VAR | Источник: Чемпионат.com

Оборудование отсутствует на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Казани и Оренбурге. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Практика объявлений решений VAR будет внедряться поэтапно, — добавил источник.

Напомним, во время матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Балтика» (1:0) судья встречи Владимир Москалёв не объявил своё решение по громкой связи после вмешательства VAR, потому что на стадионе «Оренбурга» нет технической возможности, чтобы сделать это. Москалёв подошёл к монитору и назначил пенальти в ворота «Балтики» после видеопросмотра.

После 20 туров РПЛ «Оренбург» набрал 19 очков и занимает 14-е место. «Балтика» заработала 14 очков и расположилась на 15-й строчке.

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