Стало известно, какие стадионы остались без оборудования для объявления решений после VAR
РФС установил оборудование для объявления решений судей после просмотра VAR не на все стадионы РПЛ.
РФС установил оборудование для объявления решений судей после просмотра VAR не на все стадионы РПЛ.
Оборудование отсутствует на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Казани и Оренбурге. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Практика объявлений решений VAR будет внедряться поэтапно, — добавил источник.
Напомним, во время матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Балтика» (1:0) судья встречи Владимир Москалёв не объявил своё решение по громкой связи после вмешательства VAR, потому что на стадионе «Оренбурга» нет технической возможности, чтобы сделать это. Москалёв подошёл к монитору и назначил пенальти в ворота «Балтики» после видеопросмотра.
После 20 туров РПЛ «Оренбург» набрал 19 очков и занимает 14-е место. «Балтика» заработала 14 очков и расположилась на 15-й строчке.