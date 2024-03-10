РПЛ одобрила тестовые трансляции матчей на Китай
Президент РПЛ Александр Алаев в декабре сообщил, что одна из китайских компаний проявляет интерес к покупке телеправ на показ матчей РПЛ.
Президент РПЛ Александр Алаев в декабре сообщил, что одна из китайских компаний проявляет интерес к покупке телеправ на показ матчей РПЛ.
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правление Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрило запуск пилотных трансляций чемпионата России на территории Китая. Об этом ТАСС рассказал член правления РПЛ и генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров.
27 декабря президент РПЛ Александр Алаев сообщил журналистам, что одна из китайских компаний проявляет интерес к покупке телеправ на показ матчей РПЛ.
«Идея с трансляциями РПЛ в Китае не новая, — сказал Пивоваров. — Китайские видеоресурсы неоднократно предлагали РПЛ транслировать игры нашего чемпионата на китайскую аудиторию. В среду на правлении РПЛ мы рассматривали одно из таких предложений и решили, что начать стоит с пилотных трансляций РПЛ на территории Китая, в том числе показать уже матчи текущего сезона. Далее нужно будет посмотреть показатели по аудитории, от чего и зависит стоимость возможного контракта. После этого логично провести тендер среди заинтересованных».
9 марта «Динамо» подписало спонсорское соглашение с китайской компанией бытовой техники Dreame в Доме «Динамо». Для бело-голубых это стало третьим контрактом с китайскими компаниями.