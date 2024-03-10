РПЛ одобрила тестовые трансляции матчей на Китай

«Идея с трансляциями РПЛ в Китае не новая, — сказал Пивоваров. — Китайские видеоресурсы неоднократно предлагали РПЛ транслировать игры нашего чемпионата на китайскую аудиторию. В среду на правлении РПЛ мы рассматривали одно из таких предложений и решили, что начать стоит с пилотных трансляций РПЛ на территории Китая, в том числе показать уже матчи текущего сезона. Далее нужно будет посмотреть показатели по аудитории, от чего и зависит стоимость возможного контракта. После этого логично провести тендер среди заинтересованных».