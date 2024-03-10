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19:13 (мск), источник: Sport24

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Факелом»

«Спартак» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Факелом» | Источник: Sport24

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Пруцев, Мартинс, Медина, Угальде.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Альшин, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

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