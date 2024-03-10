Наир Тикнизян высказался о несостоявшемся переходе из «Локомотива» в «Зенит»

«Мне было очень забавно и смешно читать всяких аналитиков, каких-то критиков, ютуберов. Как будто люди вели за меня переговоры и знали все нюансы и подробности. Не верьте всему, что пишут. Эта ситуация меня ни насколько не отвлекала от рабочего процесса», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.