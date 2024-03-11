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00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера готов возглавить «Спартак» в случае приглашения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Каррера готов возглавить «Спартак» в случае приглашения | Источник: Спорт-Экспресс

«Это обидное поражение после хорошей игры с “Зенитом”. Если бы “Спартак” позвонил мне? Как бы я отказался, я бы сразу сказал “Да”. “Спартак” навсегда в моем сердце», — сказал Каррера «СЭ».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

30 марта «Спартак» примет «Урал» в 21-м туре РПЛ, «Факел» сыграет дома с «Оренбургом» 30-го числа.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
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