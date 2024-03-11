Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.03
Бетис
Вильярреал
23
Футбол. Зарубежный
10.03
Марсель
Нант
20
Футбол. Зарубежный
10.03
Фиорентина
Рома
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Байер
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
10.03
Реал
Сельта
40
Футбол. Зарубежный
10.03
Ювентус
Аталанта
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
10.03
Лилль
Ренн
22
Футбол. Премьер-лига
10.03
Спартак
Факел
02
Футбол. Зарубежный
10.03
Ливерпуль
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
10.03
Лас-Пальмас
Атлетик
02
Футбол. Зарубежный
10.03
Бохум
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
10.03
Брайтон
Ноттингем Форест
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Вест Хэм
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Гавр
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Метц
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Страсбур
Монако
01
Футбол. Зарубежный
10.03
Милан
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
10.03
Алания
Сокол
00
Футбол. Премьер-лига
10.03
Локомотив
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Зарубежный
10.03
Алавес
Райо Вальекано
10
Футбол. Первая лига
10.03
Динамо Мх
Ленинградец
20
Футбол. Зарубежный
10.03
ПСЖ
Реймс
22
Футбол. Первая лига
10.03
Кубань
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
10.03
Черноморец
СКА-Хабаровск
30
Футбол. Зарубежный
10.03
Лечче
Верона
01
Футбол. Премьер-лига
10.03
Оренбург
Балтика
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чудовищный «привоз» Мартинса, автогол Пруцева и пустота в атаке. «Спартак» снова проиграл «Факелу»

«Спартак» вернулся в «Лужники» и второй раз за сезон проиграл воронежцам.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Чудовищный «привоз» Мартинса, автогол Пруцева и пустота в атаке. «Спартак» снова проиграл «Факелу» | Источник: Спорт-Экспресс

Качественная игра и приемлемый результат в Петербурге приглушили в спартаковском инфополе истерику, на фоне которой команда подошла к возобновлению чемпионата. И даже отсутствие Промеса, который еще минимум на неделю задержался в Эмиратах, как будто перестало быть таким уж скандальным событием. Все-таки главным в футболе был и остается результат. Хотя хороший структурный футбол, показанный «Спартаком в матче с “Зенитом”, не давал никаких гарантий в домашнем матче с “Факелом”. Здесь нужно было перестраиваться на атаку.

Матч первого круга в Воронеже запомнился не столько победой «Факела», сколько отвратительным качеством поля. И вот ведь ирония: «Спартак» из-за состояния газона вообще не смог принять воронежцев на своем стадионе в Тушине. Медиа красно-белых перед игрой грамотно сместили акцент на то, что «Лужники» был домашней ареной более полувека, и сосредоточились на доброй ностальгии.

Абаскаль, который по истечении дисквалификации вернулся на бровку, сделал два изменения в составе: Рябчук вышел вместо дисквалифицированного Хлусевича, а Игнатов — вместо Соболева. Перестановку в атакующей линии можно объяснить игрой обоих против «Зенита»: Соболев в игру не попал, а вышедший на замену Игнатов за свои 20 минут на поле обострял едва ли не больше.

Начальная фаза игры — заруба за центр поля, и тут превосходство было у «Факела». У гостей из-за дисквалификации отсутствовал Якимов — большая потеря, но зато вернулся Квеквескири. Численно силы соперников в центре поля были равны (команды играли одинаковыми схемами), но «Спартаку» как будто постоянно не хватало одного игрока в этой зоне. «Факел» поддавливал, больше времени проводя на чужой половине, чем у своих ворот. И на поле действительно была заруба: уже к 18-й минуте было показано три карточки, среди предупрежденных оказались Пруцев и Квеквескири.

Если «Спартак» выходил из-под прессинга, то впереди было пространство и какие-то варианты для продвижения. Но в разовых эпизодах, когда красно-белые все же доходили до ворот, на ударной позиции оказывался Медина. Мяч оказывался под той самой левой, однако качественных ударов не следовало.

Ключевой момент первого тайма стал не следствием какой-то тактической борьбы, а результатом индивидуальной ошибки. Мартинс пошел в обводку в своей штрафной, потерял мяч и наступил на ногу Альшину. Судья Любимов сходил к монитору и на всю арену объявил, что это пенальти. Мартинса справедливо хвалили за матч в Питере, но уже в следующей игре он выдал чудовищный «привоз», который обернулся пропущенным голом для «Спартака» — Марков забил с 11 метров.

0:1 по такой игре — очень плохой расклад для «Спартака». Впереди не получалось практически ничего: «Факел» держал центр, и связки Пруцев-Мартинс явно не хватало для качественного перехода из обороны в атаку.

Для напортачившего Мартинса игра завершилась в перерыве: Абаскаль заменил его на Умярова. Во втором тайме «Спартак» чуть чаще выжимал из себя подходы к воротам Беленова. Моментом можно назвать удар Угальде из штрафной, но получилось слишком слабо и прямо в руки вратарю. В середине тайма Абаскаль выпустил Соболева и Мозеса, и «Спартак» даже перешел на 4−2−4. Правда, тут же пропустил: Пруцев срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга.

При 0:2 в домашнем матче с «Факелом» Абаскаль выпустил Литвинова, который на сборах вообще не играл, и Джикию. Появления капитана вряд ли кто-то ожидал, тем более в такой момент; это можно расценивать как некий психологический ход со стороны Абаскаля. Но и это не помогло. «Спартак» в оставшееся время инертно атаковал и не наиграл даже на один гол.

Если после октябрьской игры «Спартак» справедливо мог сетовать на поле, то здесь оно было идеальным. А вот «Факел» и в плохих, и в хороших условиях выходил биться, бороться и выгрызать победу. И превосходил «Спартак» в характере — вот что оказывалось ключевым в обеих играх. Ну и нельзя скептически относиться к отличной статистике Ташуева в играх против «Спартака». Что с Нальчиком, что с «Кубанью», что с «Ахматом», что теперь с «Факелом».

Нет сомнений, что спартаковское инфополе после этого поражения заполыхает с новой силой и главной будет тема отставки Абаскаля.

Олег Кошелев

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
 Вяльбе сообщила, что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице
«Циничная интерпретация позиции МОК». Бах резко ответил Лаврову
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь