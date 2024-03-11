Чудовищный «привоз» Мартинса, автогол Пруцева и пустота в атаке. «Спартак» снова проиграл «Факелу» | Источник: Спорт-Экспресс

Качественная игра и приемлемый результат в Петербурге приглушили в спартаковском инфополе истерику, на фоне которой команда подошла к возобновлению чемпионата. И даже отсутствие Промеса, который еще минимум на неделю задержался в Эмиратах, как будто перестало быть таким уж скандальным событием. Все-таки главным в футболе был и остается результат. Хотя хороший структурный футбол, показанный «Спартаком в матче с “Зенитом”, не давал никаких гарантий в домашнем матче с “Факелом”. Здесь нужно было перестраиваться на атаку.

Матч первого круга в Воронеже запомнился не столько победой «Факела», сколько отвратительным качеством поля. И вот ведь ирония: «Спартак» из-за состояния газона вообще не смог принять воронежцев на своем стадионе в Тушине. Медиа красно-белых перед игрой грамотно сместили акцент на то, что «Лужники» был домашней ареной более полувека, и сосредоточились на доброй ностальгии.

Абаскаль, который по истечении дисквалификации вернулся на бровку, сделал два изменения в составе: Рябчук вышел вместо дисквалифицированного Хлусевича, а Игнатов — вместо Соболева. Перестановку в атакующей линии можно объяснить игрой обоих против «Зенита»: Соболев в игру не попал, а вышедший на замену Игнатов за свои 20 минут на поле обострял едва ли не больше.

Начальная фаза игры — заруба за центр поля, и тут превосходство было у «Факела». У гостей из-за дисквалификации отсутствовал Якимов — большая потеря, но зато вернулся Квеквескири. Численно силы соперников в центре поля были равны (команды играли одинаковыми схемами), но «Спартаку» как будто постоянно не хватало одного игрока в этой зоне. «Факел» поддавливал, больше времени проводя на чужой половине, чем у своих ворот. И на поле действительно была заруба: уже к 18-й минуте было показано три карточки, среди предупрежденных оказались Пруцев и Квеквескири.

Если «Спартак» выходил из-под прессинга, то впереди было пространство и какие-то варианты для продвижения. Но в разовых эпизодах, когда красно-белые все же доходили до ворот, на ударной позиции оказывался Медина. Мяч оказывался под той самой левой, однако качественных ударов не следовало.

Ключевой момент первого тайма стал не следствием какой-то тактической борьбы, а результатом индивидуальной ошибки. Мартинс пошел в обводку в своей штрафной, потерял мяч и наступил на ногу Альшину. Судья Любимов сходил к монитору и на всю арену объявил, что это пенальти. Мартинса справедливо хвалили за матч в Питере, но уже в следующей игре он выдал чудовищный «привоз», который обернулся пропущенным голом для «Спартака» — Марков забил с 11 метров.

0:1 по такой игре — очень плохой расклад для «Спартака». Впереди не получалось практически ничего: «Факел» держал центр, и связки Пруцев-Мартинс явно не хватало для качественного перехода из обороны в атаку.

Для напортачившего Мартинса игра завершилась в перерыве: Абаскаль заменил его на Умярова. Во втором тайме «Спартак» чуть чаще выжимал из себя подходы к воротам Беленова. Моментом можно назвать удар Угальде из штрафной, но получилось слишком слабо и прямо в руки вратарю. В середине тайма Абаскаль выпустил Соболева и Мозеса, и «Спартак» даже перешел на 4−2−4. Правда, тут же пропустил: Пруцев срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга.

При 0:2 в домашнем матче с «Факелом» Абаскаль выпустил Литвинова, который на сборах вообще не играл, и Джикию. Появления капитана вряд ли кто-то ожидал, тем более в такой момент; это можно расценивать как некий психологический ход со стороны Абаскаля. Но и это не помогло. «Спартак» в оставшееся время инертно атаковал и не наиграл даже на один гол.

Если после октябрьской игры «Спартак» справедливо мог сетовать на поле, то здесь оно было идеальным. А вот «Факел» и в плохих, и в хороших условиях выходил биться, бороться и выгрызать победу. И превосходил «Спартак» в характере — вот что оказывалось ключевым в обеих играх. Ну и нельзя скептически относиться к отличной статистике Ташуева в играх против «Спартака». Что с Нальчиком, что с «Кубанью», что с «Ахматом», что теперь с «Факелом».

Нет сомнений, что спартаковское инфополе после этого поражения заполыхает с новой силой и главной будет тема отставки Абаскаля.