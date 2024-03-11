«Кислятина». Василий Уткин — о результатах «Спартака» после зимней паузы

Источник: https://vk.com/egrisi_afc

«Факел» в чемпионате России утверждается в роли пробного камня. Он стабилен, он единица измерения. Воронежцы умеют делать больно, влезть под кожу. Они редко допускают грубые ошибки.

Шкала «Факела» не 100-процентна, но другой такой команды, на которой можно проверять остальные, нет совсем. Такой старинный «Майнц», только без Клоппа.

«Спартак», в свою очередь, тест провалил. Неделю назад можно было рассуждать, что красно-белые устояли в Питере, выбрали стратегию и бла-бла-бла. А сейчас «Спартак» команда, которая готовилась два месяца и не может забить ни принципиальному сопернику на выезде, ни андердогу дома. Кислятина", — написал Уткин в своём телеграм-канале.