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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кислятина». Василий Уткин — о результатах «Спартака» после зимней паузы

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался об игре московского «Спартака» после возобновления чемпионата России. Напомним, в двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/egrisi_afc

«Факел» в чемпионате России утверждается в роли пробного камня. Он стабилен, он единица измерения. Воронежцы умеют делать больно, влезть под кожу. Они редко допускают грубые ошибки.

Шкала «Факела» не 100-процентна, но другой такой команды, на которой можно проверять остальные, нет совсем. Такой старинный «Майнц», только без Клоппа.

«Спартак», в свою очередь, тест провалил. Неделю назад можно было рассуждать, что красно-белые устояли в Питере, выбрали стратегию и бла-бла-бла. А сейчас «Спартак» команда, которая готовилась два месяца и не может забить ни принципиальному сопернику на выезде, ни андердогу дома. Кислятина", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
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