«Спросите у вашей жены, больше ли она счастлива без вас». Абаскаль — после поражения от «Факела» | Источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль: «Джикия показал, что ему важна команда».

— Что сегодня не получилось у «Спартака»?

— Три ошибки: потеря концентрации, пенальти, автогол. Поэтому мы проиграли. Почему мы не выиграли? Потому что не забили, не шли на соперника. Медленно передавали мяч, были недостаточно хороши в использовании наших вингеров. Были моменты, которые мы не использовали. После второго гола мы перешли на план Б. Потом стали использовать другую схему. Конечно, моментов стало больше. Но мы не забивали. Резюмирующая картинка — у нас были слабые удары, не хватало в финальной части агрессии и решительности. Позитивные моменты — выход игроков со скамейки, ребята отдали себя полностью. Сейчас мы должны быть увереннее в себе, работать лучше и смотреть на следующий матч.

— Не кажется вам, что без вас на бровке команда играет лучше?

— Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.

— Конечно, нет.

— Она умна. Я встречал множество умных людей, которые использовали нужные слова в особенные моменты. Это служило примером для других людей становиться лучше.

— Ваш брак со «Спартаком» дал трещину?

— Еще вопросы?

— Вы сказали о слабых ударах команды. Как исправить?

— Что я могу сделать? Это происходит на поле, в определенные моменты. Это не та ситуация, которую нужно отрабатывать сто раз на тренировках. Все индивидуально. Важно, что мы создаем моменты.

— Вы играли не на своем стадионе. Это повлияло?

— Конечно, поле в любом случае влияет на нашу игру. Мы команда, которая играет низом. Мы могли получить большее в этом матче. Поле замедляет игру, маневр. Во втором тайме мы играли по другому плану, проще, появились моменты. Мы использовали опыт.

— Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?

— Вопрос не ко мне. Он не здесь, его тут нет. Не надо спрашивать меня об этом. Давайте по матчу.

— Как оцените игру Антона Зиньковского?

— Мы понимаем, какие у него есть характеристики. В каждом матче мы хотим видеть лучшую версию игрока. Мы знаем, что он хорош один в один, при подачах, он должен использовать это. Считаю, что он может быть важным игроком для «Спартака» и российского футбола в целом. Сегодня игра не пошла, но важно не сдаваться и идти вперед!

— Как оцените игру Георгия Джикии?

— Он сделал то, что его просили сделать. Уже говорил, когда анализировал матч: поставленная задача была выполнена. Все по плану. Он показал, что ему важна команда. Он готов использовать каждую минуту.

Ташуев: «Болельщик “Факела” — особый, это знает вся страна»

— Как оцените результат матча?

— Мы планировали играть высоко, хотели прессинговать. Использовали оборону «круглый мяч», все должны были синхронно работать. Создавали давление, план выполнили. Может, крен был влево, небольшой перебор. Но в целом была задача навязывать борьбу, быть агрессивными. Пенальти нам помог. Во втором тайме задача была такая же, но «Спартак» усилил давление. Хорошо сыграли центральные защитники, все вынесли, подчистили. Надо отдать должное ребятам.

— Вы готовились к Мартинсу персонально?

— Была задача сковать обоих опорников. Центральная зона — это соус. Нужно было его притушить. Мартинс играет уверенно, но когда ему дают пространство. Мы пространства не давали.

— Впереди большой перерыв на матчи сборных. Есть ли планы?

— Впервые все клубы в ситуации, когда два тура и большая пауза. Мы составили план сбора, будем дозировать нагрузку, смотреть в процессе и регулировать.

— Как вам поддержка?

— Болельщик «Факела» — особый, это знает вся страна. Они нам помогают, дают поддержку. И «Лужники» — особенный стадион.

— Вы дважды обыграли «Спартак». Это закономерность?

— Главное — не «Спартак». Топ-клубы имеют дорогих игроков, знают, что против них будет низкая оборона. Мое кредо — играть высоко, не бояться прессинговать. Мы это тренируем. «Факел» не проигрывает топ-клубам, для нас они комфортные команды.

— Вам не кажется, что «Спартак» измельчал?

— Мне ничего не кажется. У них своя команда, свои футболисты. Их проблемы — не моя тема, мы свое дело сделали.