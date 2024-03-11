Судья Чебан вошел в историю или вляпался? Арбитры РПЛ начали объявлять свои решения. Все ли из них правильные?
Эксперт «СЭ» — о том, как работали судьи в 20-м туре.
20-й тур чемпионата России запомнится и судейскими ошибками, и традиционным недовольством решениями арбитров. Но прежде всего он будет памятен первыми публичными выступлениями рефери — о принятых решениях по стадиону объявляли Сергей Чебан и Артем Любимов. Эксперт «СЭ» — о том, как работали судьи.
26 февраля РФС объявил об участии в эксперименте, проводимом ФИФА и ИФАБ.
«Судьи на матчах чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24, — говорилось в информационной заметке на сайте РФС. — Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение “вне игры” или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за ее пределами».
С первых же матчей 19-го тура началась игра в угадайку — кто же из судей станет первым? Но рефери словно сговорились и решили работать так, чтобы у их видеоассистентов не возникало оснований для вмешательства.
Офсайд во время голевой атаки «Балтики»
Повод возник только в шестой по счету игре 20-го тура. В первом тайме матча «Оренбург» — «Балтика» калининградцы забили гол, который поначалу был засчитан. Но после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Павла Шадыханова решение изменилось — взятие ворот отменили. В ходе голевой атаки один из футболистов гостей оказался в положении «вне игры».
Судья Владимир Москалев показал жестом, что зафиксирован офсайд и назначен свободный удар. При этом он не объявил по стадиону об изменении решения.
По неофициальным данным, в Оренбурге для этого не было технической возможности. При этом до матча никакой информации об этом не появилось. А комментатор сообщил уже после перерыва, когда на сайте «СЭ» вышла заметка, в которой задавались вопросы, не подвела ли память Москалева и почему он не воспользовался возможностью войти в историю российского футбола.
На 69-й минуте Москалев ошибочно не зафиксировал игру рукой Кирилла Капленко в своей штрафной площади и не назначил пенальти в ворота калининградцев. В том моменте рефери не помог второй ассистент Хамид Талаев.
Кирилл Капленко играет рукой в мяч. Владимир Москалев назначает пенальти
Ошибка была исправлена на 72-й минуте — снова после вмешательства видеоассистентов Левникова и Шадыханова. Посмотрев видеоповторы, Москалев убедился, что Капленко в борьбе с соперником сыграл в мяч левой рукой, и указал на 11-метровую отметку.
Новшество с объявлениями впервые использовали в Черкизове. Но еще до этого судья Сергей Чебан допустил ошибку, которую видеоассистенты исправлять не вправе.
На 28-й и 52-й минутах матча «Локомотив» — «Сочи» Чебан вынес два предупреждения Артему Карпукасу, что в итоге привело к его удалению. Вторая желтая карточка не вызывает сомнений, а вот в первом случае она показана ошибочно.
После этого контакта бутсы Артема Карпукаса с голеностопом Марсело Алвеса железнодорожник ошибочно получит предупреждение
В том моменте Карпукас пробил по мячу, и через мгновение произошел контакт его бутсы с голеностопом Марсело Алвеса, который пытался блокировать удар. В данном случае решение Чебана наказать железнодорожника можно и нужно оспорить. Но удаление и дисквалификацию Карпукаса уже не отменить. Он пропустит игру 22-го тура с «Краснодаром».
А на 74-й минуте матча «Локомотив» — «Сочи» судья Чебан вошел в историю, впервые в РПЛ объявив свое решение по стадиону после вмешательства ВАР. Рефери, двумя минутами ранее правильно наказавший за нарушение правил Серхио Кордову предупреждением, после просмотра видеоповторов изменил свой вердикт, отменил желтую карточку и показал сочинцу красную.
«После просмотра игрок номер 10 команды “Сочи” наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», — произнес Чебан.
С судьей сложно согласиться. Никакой агрессии со стороны Кордовы в адрес Евгения Морозова не было. Железнодорожник пошел на соперника и врезался в него. У Кордовы получилась отмашка правой рукой. Без агрессии.
Отмашка Серхио Кордовы
Первое решение Чебана было правильным. Но видеоассистенты Владислав Безбородов и Евгений Кукуляк зачем-то вмешались в его действия. Что в итоге привело к ошибке Чебана. Так получилось, что обе команды из-за неверных действий судей лишились по одному игроку.
В телетрансляции объявление судьи было слышно очень хорошо. Для специалистов оно было неинформативным, но, возможно, оказалось любопытным для болельщиков. Как позднее выяснилось, не все прошло, как хотелось бы, на стадионе. А ведь в первую очередь именно для тех, кто не может посмотреть повторы по телевизору, и проводится эксперимент с объявлениями.
«Может быть, для тех, кто сидит у экранов телевизоров, в этом есть какое-то подспорье. Я, если честно говорить, вообще ничего не слышал, потому что все расплывалось на фоне стадиона, все объявления. Половина была непонятна — о чем говорят, что говорят. Только добавляет это время к основному», — цитирует главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова официальный сайт железнодорожников.
И еще. Для сравнения: вот в таком моменте спартаковец Данил Пруцев за такую отмашку не был наказан желтой карточкой. А Кордову удалили…
Спартаковец Данил Пруцев отмахивается и попадает рукой сопернику в лицо
На 90-й минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев отправил мяч в сетку.
Сергей Пиняев забивает гол рукой
И тут потребовалось вмешательство Безбородова и Кукуляка, хотя Чебан оказался в такой позиции, что и сам мог увидеть случившееся в площади ворот. Видеоассистенты быстро определили, что гол был забит рукой, о чем и проинформировали судью. Решение фактическое — Чебану не пришлось идти к монитору и смотреть видеозапись. Ему нужно было лишь озвучить окончательный вердикт, так как взятие ворот он с подсказки ВАР отменил.
Сергей Чебан объявляет, что гол Сергея Пиняева не засчитан
Гол Пиняева правильно не засчитали, а сам он тоже правильно был наказан за свои действия желтой карточкой.
В итоге выходит, что судья допустил три значимые ошибки: неверно вынес первое из двух предупреждений Карпукасу, зря изменил свое решение наказать только желтой карточкой Кордову и удалил его, а также не решился сразу не засчитать гол Пиняева. Кроме того, на 20-й минуте Чебан неверно идентифицировал футболиста, совершившего фол, и поначалу ошибочно показал желтую карточку не тому игроку «Сочи» — Алексею Сутормину. Сложно сказать, кто помог ему исправиться, но затем был уже правильно предупрежден Юрий Медведев.
Если придерживаться географического принципа при выборе судей на тур, москвич Чебан не должен был работать на игре московской команды («Локомотива») с немосковской («Сочи»). Но, исходя из назначений арбитров на матчи чемпионата России-2023/24, можно предположить, что судейские руководители отказались от применения этого принципа. Только этим можно объяснить некоторые из решений.
Раньше встречи столичных команд с немосковскими доверяли обслуживать москвичам, только если они были рефери ФИФА. Сергей не входит в их число. Его ассистентом назначен Константин Шаламберидзе — тоже москвич. В 13-м туре Чебан судил встречу «Динамо» — «Урал».
В 19-м туре Вера Опейкина (Сочи) выполняла функции АВАР в ходе матча «Краснодар» — «Рубин», то есть судила игру с участием команды из Краснодарского края, того же региона, где она проживает. В чемпионате России для нее это произошло впервые.
А Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) в 11-м туре работал на игре «Сочи» — «Зенит».
Не соблюдается и принцип неповторяемости команд. Так, например, весной игры с участием «Зенита» два тура подряд судил Павел Кукуян. 9 марта он работал на матче «Урал» — «Зенит» в качестве арбитра. А в 19-м туре он в роли ВАР помогал Сергею Карасеву во время встречи «Зенит» — «Спартак».
Странной выглядит и ситуация, в которой оказался Сергей Цыганок. Он в шестой раз в чемпионате России-2023/24 получил назначение в качестве судьи. При этом четыре из этих шести матчей — игры с участием «Рубина».
Он работал на встречах «Рубин» — «Крылья Советов» (5-й тур, 2:1), «Сочи» — «Рубин» (15-й тур, 0:2) и «Динамо» — «Рубин» (17-й тур, 1:0). А в субботу обслуживал матч «Рубин» — «Пари НН» (0:1).
Рефери, который переехал из Владивостока в Калининград, уникален — его словно прикрепили к казанскому клубу в этом чемпионате. Ни один судья не обслуживал игры одной и той же команды настолько часто в процентном отношении к общему числу своих матчей.
Кирилл Левников четырежды встречался с ЦСКА, но у него, в отличие от Цыганка, количество игр достигло 11. Сергей Карасев четырежды попадал на «Зенит», однако у него 12 матчей. Павел Кукуян четыре раза судил матчи «Спартака», но у него 10 встреч в этом чемпионате.
Отметим, что Цыганок еще трижды работал на матчах с участием «Рубина» в другом качестве: «Локомотив» — «Рубин» (1-й тур, 2:2, резервный), «Рубин» — «Динамо» (6-й тур, 2:2, АВАР), «Рубин» — ЦСКА (12-й тур, 0:0, резервный).
Но вернемся к теме объявлений.
На 34-й минуте матча «Спартак» — «Факел» судья Артем Любимов, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что Кристофер Мартинс в своей штрафной площади не сыграл в мяч, ударил Ильнура Альшина шипами в голеностоп и сбил его.
Артем Любимов поначалу не фиксирует фол Кристофера Мартинса, а делает это только после вмешательства ВАР
К счастью для рефери, в этой встрече ему назначили видеоассистентов — Андрея Фисенко и Антона Кобзева. Они провели проверку и предложили Любимову посмотреть повторы на мониторе. После этого арбитр изменил свое решение, объявил об этом по стадиону и на 36-й минуте наказал Мартинса 11-метровым и предупреждением.
В этом эпизоде судью поначалу подвело зрение. А вот на 83-й минуте он быстро и правильно определил, что спартаковец Виктор Мозес симулировал, пытаясь заработать штрафной удар, и вынес ему предупреждение.
Артем Любимов объявляет, что решил назначить пенальти в ворота «Спартака»
Отмечу еще несколько решений судей в играх 20-го тура.
На 49-й минуте матча «Ростов» — «Краснодар» судья Василий Казарцев принял верное решение, вынеся предупреждение Олакунле Олусегуну. Для нападающего «быков» оно стало вторым в этой игре, за ним последовали красная карточка и удаление.
Олакунле Олусегун левой рукой пихает в лицо Хорена Байрамяна
Краснодарец был наказан за нарушение правил против Хорена Байрамяна — Олусегун отмахнулся левой рукой и попал сопернику в лицо.
По всей видимости, принять решение судье, который находился далеко от места событий, помог его первый ассистент Рашид Абусуев.
Во втором тайме матча «Ростов» — «Краснодар» при проверке второго гола ростовчан видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем были применены виртуальные офсайдные линии (ВОЛ). С их помощью определялось, оказался ли футболист хозяев поля в момент паса партнера за линией офсайда и следует ли засчитать взятие ворот.
В итоге гол был засчитан. Но стоп-кадр, показанный через несколько минут, озадачил: офсайдные линии начерчены неправильно. Во всяком случае одна из них. Дело в том, что и защитник «Краснодара», и нападающий «Ростова» находятся примерно в одном положении: наклонены в сторону ворот. Но у футболиста «быков» проекция почему-то проведена из-под мышки, а у ростовчанина — от края плеча.
Это не означает, что взятие ворот засчитано неверно. Дело в правильности черчения ВОЛ и показанного нам стоп-кадра, с помощью которого подтверждается гол.
Виртуальные офсайдные линии начерчены неправильно
На 41-й и 45+1-й минутах матча «Динамо» — «Ахмат» судья Евгений Буланов правильно вынес предупреждения игроку гостей Евгению Харину и удалил его с показом красной карточки.
Евгений Харин пытается заработать пенальти и симулирует фол
В первом случае футболист «Ахмата» проявил демонстративное несогласие с ассистентом судьи Андреем Болотенковым. А ближе к перерыву Харин попытался обмануть рефери и упал в штрафной площади динамовцев, пытаясь заработать пенальти. Евгений симулировал — Бителло его вообще не трогал.
Автор: Александр Бобров