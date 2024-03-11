Судья Чебан вошел в историю или вляпался? Арбитры РПЛ начали объявлять свои решения. Все ли из них правильные?

20-й тур чемпионата России запомнится и судейскими ошибками, и традиционным недовольством решениями арбитров. Но прежде всего он будет памятен первыми публичными выступлениями рефери — о принятых решениях по стадиону объявляли Сергей Чебан и Артем Любимов. Эксперт «СЭ» — о том, как работали судьи.

Москалев не объявил об изменении решения

26 февраля РФС объявил об участии в эксперименте, проводимом ФИФА и ИФАБ.

«Судьи на матчах чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24, — говорилось в информационной заметке на сайте РФС. — Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение “вне игры” или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за ее пределами».

С первых же матчей 19-го тура началась игра в угадайку — кто же из судей станет первым? Но рефери словно сговорились и решили работать так, чтобы у их видеоассистентов не возникало оснований для вмешательства.

Источник: Кадр из трансляции

Офсайд во время голевой атаки «Балтики»

Повод возник только в шестой по счету игре 20-го тура. В первом тайме матча «Оренбург» — «Балтика» калининградцы забили гол, который поначалу был засчитан. Но после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Павла Шадыханова решение изменилось — взятие ворот отменили. В ходе голевой атаки один из футболистов гостей оказался в положении «вне игры».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 20, 10.03.2024, 14:00 Оренбург 1 Балтика 0

Судья Владимир Москалев показал жестом, что зафиксирован офсайд и назначен свободный удар. При этом он не объявил по стадиону об изменении решения.

По неофициальным данным, в Оренбурге для этого не было технической возможности. При этом до матча никакой информации об этом не появилось. А комментатор сообщил уже после перерыва, когда на сайте «СЭ» вышла заметка, в которой задавались вопросы, не подвела ли память Москалева и почему он не воспользовался возможностью войти в историю российского футбола.

Пенальти назначен правильно. Но почему Москалеву не помог его ассистент?

На 69-й минуте Москалев ошибочно не зафиксировал игру рукой Кирилла Капленко в своей штрафной площади и не назначил пенальти в ворота калининградцев. В том моменте рефери не помог второй ассистент Хамид Талаев.

Источник: Кадр из трансляции

Кирилл Капленко играет рукой в мяч. Владимир Москалев назначает пенальти

Ошибка была исправлена на 72-й минуте — снова после вмешательства видеоассистентов Левникова и Шадыханова. Посмотрев видеоповторы, Москалев убедился, что Капленко в борьбе с соперником сыграл в мяч левой рукой, и указал на 11-метровую отметку.

Судья ошибся, предупредив в первом тайме Карпукаса

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 20, 10.03.2024, 16:30 Локомотив 2 Сочи 2

Новшество с объявлениями впервые использовали в Черкизове. Но еще до этого судья Сергей Чебан допустил ошибку, которую видеоассистенты исправлять не вправе.

На 28-й и 52-й минутах матча «Локомотив» — «Сочи» Чебан вынес два предупреждения Артему Карпукасу, что в итоге привело к его удалению. Вторая желтая карточка не вызывает сомнений, а вот в первом случае она показана ошибочно.

Источник: Кадр из трансляции

После этого контакта бутсы Артема Карпукаса с голеностопом Марсело Алвеса железнодорожник ошибочно получит предупреждение

Источник: Кадр из трансляции

В том моменте Карпукас пробил по мячу, и через мгновение произошел контакт его бутсы с голеностопом Марсело Алвеса, который пытался блокировать удар. В данном случае решение Чебана наказать железнодорожника можно и нужно оспорить. Но удаление и дисквалификацию Карпукаса уже не отменить. Он пропустит игру 22-го тура с «Краснодаром».

Кордова удален ошибочно

А на 74-й минуте матча «Локомотив» — «Сочи» судья Чебан вошел в историю, впервые в РПЛ объявив свое решение по стадиону после вмешательства ВАР. Рефери, двумя минутами ранее правильно наказавший за нарушение правил Серхио Кордову предупреждением, после просмотра видеоповторов изменил свой вердикт, отменил желтую карточку и показал сочинцу красную.

«После просмотра игрок номер 10 команды “Сочи” наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», — произнес Чебан.

С судьей сложно согласиться. Никакой агрессии со стороны Кордовы в адрес Евгения Морозова не было. Железнодорожник пошел на соперника и врезался в него. У Кордовы получилась отмашка правой рукой. Без агрессии.

Источник: Кадр из трансляции

Отмашка Серхио Кордовы

Первое решение Чебана было правильным. Но видеоассистенты Владислав Безбородов и Евгений Кукуляк зачем-то вмешались в его действия. Что в итоге привело к ошибке Чебана. Так получилось, что обе команды из-за неверных действий судей лишились по одному игроку.

В телетрансляции объявление судьи было слышно очень хорошо. Для специалистов оно было неинформативным, но, возможно, оказалось любопытным для болельщиков. Как позднее выяснилось, не все прошло, как хотелось бы, на стадионе. А ведь в первую очередь именно для тех, кто не может посмотреть повторы по телевизору, и проводится эксперимент с объявлениями.

«Может быть, для тех, кто сидит у экранов телевизоров, в этом есть какое-то подспорье. Я, если честно говорить, вообще ничего не слышал, потому что все расплывалось на фоне стадиона, все объявления. Половина была непонятна — о чем говорят, что говорят. Только добавляет это время к основному», — цитирует главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова официальный сайт железнодорожников.

И еще. Для сравнения: вот в таком моменте спартаковец Данил Пруцев за такую отмашку не был наказан желтой карточкой. А Кордову удалили…

Источник: Кадр из трансляции

Спартаковец Данил Пруцев отмахивается и попадает рукой сопернику в лицо

Еще одно объявление Чебана. Правильно отменен гол Пиняева

На 90-й минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев отправил мяч в сетку.

Источник: Кадр из трансляции

Сергей Пиняев забивает гол рукой

Источник: Кадр из трансляции

И тут потребовалось вмешательство Безбородова и Кукуляка, хотя Чебан оказался в такой позиции, что и сам мог увидеть случившееся в площади ворот. Видеоассистенты быстро определили, что гол был забит рукой, о чем и проинформировали судью. Решение фактическое — Чебану не пришлось идти к монитору и смотреть видеозапись. Ему нужно было лишь озвучить окончательный вердикт, так как взятие ворот он с подсказки ВАР отменил.

Источник: Кадр из трансляции

Сергей Чебан объявляет, что гол Сергея Пиняева не засчитан

«После просмотра решение изменено. Гола нет. Игра рукой номер 9. Это желтая», — конец фразы не был слышен, так как связь по стадиону уже отключилась. Тут Чебан занервничал и забыл объявить, что речь идет об игроке «Локомотива».

Гол Пиняева правильно не засчитали, а сам он тоже правильно был наказан за свои действия желтой карточкой.

В итоге выходит, что судья допустил три значимые ошибки: неверно вынес первое из двух предупреждений Карпукасу, зря изменил свое решение наказать только желтой карточкой Кордову и удалил его, а также не решился сразу не засчитать гол Пиняева. Кроме того, на 20-й минуте Чебан неверно идентифицировал футболиста, совершившего фол, и поначалу ошибочно показал желтую карточку не тому игроку «Сочи» — Алексею Сутормину. Сложно сказать, кто помог ему исправиться, но затем был уже правильно предупрежден Юрий Медведев.

В РПЛ отменили географический принцип назначения арбитров

Если придерживаться географического принципа при выборе судей на тур, москвич Чебан не должен был работать на игре московской команды («Локомотива») с немосковской («Сочи»). Но, исходя из назначений арбитров на матчи чемпионата России-2023/24, можно предположить, что судейские руководители отказались от применения этого принципа. Только этим можно объяснить некоторые из решений.

Раньше встречи столичных команд с немосковскими доверяли обслуживать москвичам, только если они были рефери ФИФА. Сергей не входит в их число. Его ассистентом назначен Константин Шаламберидзе — тоже москвич. В 13-м туре Чебан судил встречу «Динамо» — «Урал».

В 19-м туре Вера Опейкина (Сочи) выполняла функции АВАР в ходе матча «Краснодар» — «Рубин», то есть судила игру с участием команды из Краснодарского края, того же региона, где она проживает. В чемпионате России для нее это произошло впервые.

А Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) в 11-м туре работал на игре «Сочи» — «Зенит».

Не соблюдается и принцип неповторяемости команд. Так, например, весной игры с участием «Зенита» два тура подряд судил Павел Кукуян. 9 марта он работал на матче «Урал» — «Зенит» в качестве арбитра. А в 19-м туре он в роли ВАР помогал Сергею Карасеву во время встречи «Зенит» — «Спартак».

Цыганка выбрали для судейства матчей «Рубина»

Странной выглядит и ситуация, в которой оказался Сергей Цыганок. Он в шестой раз в чемпионате России-2023/24 получил назначение в качестве судьи. При этом четыре из этих шести матчей — игры с участием «Рубина».

Он работал на встречах «Рубин» — «Крылья Советов» (5-й тур, 2:1), «Сочи» — «Рубин» (15-й тур, 0:2) и «Динамо» — «Рубин» (17-й тур, 1:0). А в субботу обслуживал матч «Рубин» — «Пари НН» (0:1).

Рефери, который переехал из Владивостока в Калининград, уникален — его словно прикрепили к казанскому клубу в этом чемпионате. Ни один судья не обслуживал игры одной и той же команды настолько часто в процентном отношении к общему числу своих матчей.

Кирилл Левников четырежды встречался с ЦСКА, но у него, в отличие от Цыганка, количество игр достигло 11. Сергей Карасев четырежды попадал на «Зенит», однако у него 12 матчей. Павел Кукуян четыре раза судил матчи «Спартака», но у него 10 встреч в этом чемпионате.

Отметим, что Цыганок еще трижды работал на матчах с участием «Рубина» в другом качестве: «Локомотив» — «Рубин» (1-й тур, 2:2, резервный), «Рубин» — «Динамо» (6-й тур, 2:2, АВАР), «Рубин» — ЦСКА (12-й тур, 0:0, резервный).

Любимов должен был назначить пенальти самостоятельно. Он не может работать без ВАР?

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 20, 10.03.2024, 19:00 Спартак 0 Факел 2

Но вернемся к теме объявлений.

На 34-й минуте матча «Спартак» — «Факел» судья Артем Любимов, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что Кристофер Мартинс в своей штрафной площади не сыграл в мяч, ударил Ильнура Альшина шипами в голеностоп и сбил его.

Источник: Кадр из трансляции

Артем Любимов поначалу не фиксирует фол Кристофера Мартинса, а делает это только после вмешательства ВАР

Источник: Кадр из трансляции

К счастью для рефери, в этой встрече ему назначили видеоассистентов — Андрея Фисенко и Антона Кобзева. Они провели проверку и предложили Любимову посмотреть повторы на мониторе. После этого арбитр изменил свое решение, объявил об этом по стадиону и на 36-й минуте наказал Мартинса 11-метровым и предупреждением.

«После просмотра за фол в штрафной площади наказывается игрок команды “Спартак” номер 35. Решение: пенальти, желтая карточка», — сильным эхом разнеслись по стадиону слова судьи.

В этом эпизоде судью поначалу подвело зрение. А вот на 83-й минуте он быстро и правильно определил, что спартаковец Виктор Мозес симулировал, пытаясь заработать штрафной удар, и вынес ему предупреждение.

Источник: Кадр из трансляции

Артем Любимов объявляет, что решил назначить пенальти в ворота «Спартака»

Казарцев правильно удалил Олусегуна

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 20, 8.03.2024, 18:30 Ростов 2 Краснодар 1

Отмечу еще несколько решений судей в играх 20-го тура.

На 49-й минуте матча «Ростов» — «Краснодар» судья Василий Казарцев принял верное решение, вынеся предупреждение Олакунле Олусегуну. Для нападающего «быков» оно стало вторым в этой игре, за ним последовали красная карточка и удаление.

Источник: Кадр из трансляции

Олакунле Олусегун левой рукой пихает в лицо Хорена Байрамяна

Краснодарец был наказан за нарушение правил против Хорена Байрамяна — Олусегун отмахнулся левой рукой и попал сопернику в лицо.

По всей видимости, принять решение судье, который находился далеко от места событий, помог его первый ассистент Рашид Абусуев.

Офсайдные линии начерчены неправильно

Во втором тайме матча «Ростов» — «Краснодар» при проверке второго гола ростовчан видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем были применены виртуальные офсайдные линии (ВОЛ). С их помощью определялось, оказался ли футболист хозяев поля в момент паса партнера за линией офсайда и следует ли засчитать взятие ворот.

В итоге гол был засчитан. Но стоп-кадр, показанный через несколько минут, озадачил: офсайдные линии начерчены неправильно. Во всяком случае одна из них. Дело в том, что и защитник «Краснодара», и нападающий «Ростова» находятся примерно в одном положении: наклонены в сторону ворот. Но у футболиста «быков» проекция почему-то проведена из-под мышки, а у ростовчанина — от края плеча.

Это не означает, что взятие ворот засчитано неверно. Дело в правильности черчения ВОЛ и показанного нам стоп-кадра, с помощью которого подтверждается гол.

Источник: Кадр из трансляции

Виртуальные офсайдные линии начерчены неправильно

Оба предупреждения Харину вынесены верно

На 41-й и 45+1-й минутах матча «Динамо» — «Ахмат» судья Евгений Буланов правильно вынес предупреждения игроку гостей Евгению Харину и удалил его с показом красной карточки.

Источник: Кадр из трансляции

Евгений Харин пытается заработать пенальти и симулирует фол

В первом случае футболист «Ахмата» проявил демонстративное несогласие с ассистентом судьи Андреем Болотенковым. А ближе к перерыву Харин попытался обмануть рефери и упал в штрафной площади динамовцев, пытаясь заработать пенальти. Евгений симулировал — Бителло его вообще не трогал.