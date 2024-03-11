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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Умяров: «Спартак» отдал все силы в матче с «Зенитом», настроиться на «Факел» не получилось

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров объяснил причину поражения своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги с «Факелом» (0:2).

Спартак
Факел
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Умяров: «Спартак» отдал все силы в матче с «Зенитом», настроиться на «Факел» не получилось | Источник: Чемпионат.com

«В любом случае мы обсуждали возможность недонастроя и готовились к “Факелу”. Для футболиста “Спартака” никакого настроя на “Зенит” не надо — это всё внутри. Самое тяжёлое после “Зенита”, когда ты отдал все эмоции и силы — настроиться на такие команды, как “Факел”. Вчера, как показал результат, не получилось этого сделать. На сборах мы готовились не только к “Зениту”. Тут уже получилось так, как получилось», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 10 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Встреча закончилась победой подопечных Сергея Ташуева со счётом 2:0. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после 20 туров в чемпионате России. «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место.

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