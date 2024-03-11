Умяров: «Спартак» отдал все силы в матче с «Зенитом», настроиться на «Факел» не получилось

«В любом случае мы обсуждали возможность недонастроя и готовились к “Факелу”. Для футболиста “Спартака” никакого настроя на “Зенит” не надо — это всё внутри. Самое тяжёлое после “Зенита”, когда ты отдал все эмоции и силы — настроиться на такие команды, как “Факел”. Вчера, как показал результат, не получилось этого сделать. На сборах мы готовились не только к “Зениту”. Тут уже получилось так, как получилось», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.