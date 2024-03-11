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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер «Факела» Пятибратов: почему кто-то должен удивляться поражению «Спартака»?

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал победу воронежцев в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Спартак
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Экс-тренер «Факела» Пятибратов: почему кто-то должен удивляться поражению «Спартака»? | Источник: Чемпионат.com

«Почему кто-то должен удивляться поражению “Спартака”? Я вообще не удивлён, зная, как “Факел” готовился и как может играть против “Спартака”. Вспомните их последнюю очную встречу в Воронеже. Все сказали, что если бы не поле, “Факел” не обыграл бы “Спартак”. Вот, пожалуйста, — было шикарное поле в Москве. Ещё был шикарный “Факел”. А у “Спартака”, к сожалению, на данный момент это данность.

Я не увидел мощного, энергичного и умного “Спартака”. Они старались, была доминация во владении, но футбол — это реализация. Просто “Факел” больше хотел победить. Команда организовано играла и абсолютно закономерно победила. В этой игре мы понимаем, что совокупное мастерство игроков “Спартака” выше. Но “Факел” мечтал о победе и её добился. Конечно, никуда не денется здесь тренерское мастерство.

Сейчас все смеются, что без Абаскаля “Спартак” играет лучше. Но тренер и нужен, чтобы управлять эмоциональным состоянием игроком. В Петербурге почти 60 тысяч болельщиков — там не надо настраивать команду. В игре с “Факелом”, возможно, произошла недооценка. Возможно, футболисты “Спартака” до игры понимали, что у них будет преимущество. Это тренерское поражение и его нужно принять. Я уже не удивляюсь, что “Спартак” очень нестабилен после рестарта чемпионата», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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