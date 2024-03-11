Руководство «Спартака» в ноябре провело переговоры с Ивичем

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тогда руководство «Спартака» общалось с Ивичем через его брата. Тренер «Краснодара» давно в списках «Спартака» на смену Гильермо Абаскалю.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).