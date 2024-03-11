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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Спартака» в ноябре провело переговоры с Ивичем

Руководство московского «Спартака» в ноябре прошлого года обсуждало с наставником «Краснодара» Владимиром Ивичем его возможное назначение на пост главного тренера.

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тогда руководство «Спартака» общалось с Ивичем через его брата. Тренер «Краснодара» давно в списках «Спартака» на смену Гильермо Абаскалю.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

«Краснодар» под руководством Ивича занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» (40) на одно очко.

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