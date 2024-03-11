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12:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» пока не связывался с Черчесовым

По данным «СЭ», по состоянию на утро понедельника, 11 марта, никто из «Спартака» со Станиславом Черчесовым не связывался.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Матч с «Факелом» в 20-м туре РПЛ тренер не посещал, он ходил на игры «Динамо» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Ранее Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

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