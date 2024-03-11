Текущие события
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Тюмень
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Севилья
Футбол. Зарубежный
10.03
Фиорентина
Рома
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Бетис
Вильярреал
23
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дюков: Негативно относимся к истории с Промесом. Но есть скепсис к судебным органам Нидерландов

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Как вы относитесь к истории с Квинси Промесом?

—Безусловно, негативно. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая. Сложно что-то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение — допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет.

— Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что человек с судимостью не должен играть в лиге. Вы согласны?

— Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть. Что касается зарубежных судебных инстанций, в их отношении есть определенный скепсис, каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться в этот день, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

 Вяльбе сообщила, что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице
«Циничная интерпретация позиции МОК». Бах резко ответил Лаврову
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь