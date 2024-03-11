Мостовой: Самый подходящий тренер для «Спартака» — Черчесов. Я бы пошел, но не побежал

«Самый подходящий вариант тренера для “Спартака” — Станислав Черчесов, он только свободный у нас. Поэтому однозначно он, а не Карпин. Зачем Валерию Георгиевичу совмещать посты в сборной и таком клубе?



Много футбольных людей могут пойти работать в “Спартак”. Если брать академию РФС, то многие ребята уже сейчас могут пойти работать помощниками в красно-белый клуб. Почти любой. Надо смотреть на прошлое каждого: кто-то не захочет идти, а кто-то без раздумий побежит.



Если бы меня позвали, то, конечно, бы пошел в “Спартак”, но не побежал, ха-ха! Однако я думаю, что вряд ли Абаскаля уволят, нет причин для его ухода, хоть это и странно. Мостовой не критикует этого испанца, Мостовой говорит правду! При Абаскале “Спартак” как шел на 5−6 месте, так и находится там. Две победы и вернутся в тройку.



Сейчас страшного ничего нет. Уберите испанца с лавки и “Спартак” не будет проигрывать. Тем более, за такие деньги Абаскаль может смотреть матчи своей команды не из Тарасовки, а вообще — из Испании!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.