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13:03 (мск), источник: Sport24

Мостовой: Самый подходящий тренер для «Спартака» — Черчесов. Я бы пошел, но не побежал

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение о возможной замене для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Самый подходящий вариант тренера для “Спартака” — Станислав Черчесов, он только свободный у нас. Поэтому однозначно он, а не Карпин. Зачем Валерию Георгиевичу совмещать посты в сборной и таком клубе?

Много футбольных людей могут пойти работать в “Спартак”. Если брать академию РФС, то многие ребята уже сейчас могут пойти работать помощниками в красно-белый клуб. Почти любой. Надо смотреть на прошлое каждого: кто-то не захочет идти, а кто-то без раздумий побежит.

Если бы меня позвали, то, конечно, бы пошел в “Спартак”, но не побежал, ха-ха! Однако я думаю, что вряд ли Абаскаля уволят, нет причин для его ухода, хоть это и странно. Мостовой не критикует этого испанца, Мостовой говорит правду! При Абаскале “Спартак” как шел на 5−6 месте, так и находится там. Две победы и вернутся в тройку.

Сейчас страшного ничего нет. Уберите испанца с лавки и “Спартак” не будет проигрывать. Тем более, за такие деньги Абаскаль может смотреть матчи своей команды не из Тарасовки, а вообще — из Испании!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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