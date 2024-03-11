Увольнение Абаскаля сейчас — федуновщина

Мягко говоря, далек от риторики Кости (кажется, как минимум очень некрасиво писать такое по отношению к тренеру, который дает результат), но вполне верю в Ивича в «Спартаке». Судя по осени, не очень верю в Черчесова в «Спартаке», но поговорить хочется о другом.

В конце лета-начале осени Абаскаля не уволили при четырех матчах подряд без побед. В эту серию вошли 1:3 от «Зенита» (безумно странный стартовый план Абаскаля, отмазка про раннюю желтую Игнатова) и безнадежные 0:2 от «Краснодара».

Осенью Абаскаля не уволили при серии с одной победой в пяти матчах. В эту серию вошли не только 0:4 от «Крыльев», 0:2 от «Факела» (помним про поле), но и, например, очень плохая игра с ЦСКА (2:2), где «Спартак» отскочил. Во время это серии Соболев, единственный профильный центральный нападающий (почему так случилось — вопрос именно к Абаскалю), внезапно перестал завтракать — ненадолго был отстранен от тренировок и перестал быть твердым игроком старта.

После перехода на 4−4−2 и внедрения в состав Литвинова и Пруцева «Спартак» стал стабильнее — и на зиму ушел пятым, отставая всего на два очка от «Динамо», которое шло третьим. Два очка — мизер, но, на мой взгляд, было очевидно, что это расстояние между «Спартаком» и «Динамо» гораздо большее.

У одних — достаточно спокойная атмосфера (истории типа Макарова быстро тушились, да и Макаров по важности для «Динамо» — не то же самое, что Соболев для «Спартака»), более-менее стабилизированная игра и вливающиеся новички (сравните Бителло, Чавеса и даже Карраскаля с Мединой, Рябчуком и Бонгонда на дистанции).

Да, по действиям в обороне и у «Динамо», и у «Спартака» все было не в порядке (у «Динамо» — даже хуже), но на этом все. Даже при мизерном преимуществе над «Локо», «Спартаком» и ЦСКА «Динамо» и два тура назад было ближе к «Краснодару» и «Зениту», чем к тем, кто борется за третье место.

Начинается весна: «Спартак» отлично обороняется против «Зенита», набирает очко, но все равно отстает от выигравшего «Динамо». Дальше — позор с «Факелом», когда плохо было абсолютно все. И что, после этого сразу менять тренера?

Глобально — конечно, не «сразу», расставаться можно было и в начале осени, и во время серии с одной победой в пяти матчах, и в зимнем перерыве. Но какой смысл оставлять Абаскаля на два матча, один из которых не проигран «Зениту»? Какой смысл тогда тратить 13 млн на Угальде? А если новому тренеру нужны, например, два столба?

На протяжении сезона мы видим, что руководство «Спартака» не принимает больших решений на эмоциях. Уж не знаю, люди сами по себе такие или же хотят контрастировать с Федуном.

Решение уволить Абаскаля прямо сейчас — чистая федуновщина в худшем проявлении.

В этом решении нет логики, хотя Абаскаль увольнение заслужил.

Да, бывает и так, что жене лучше без тебя.