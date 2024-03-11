Абаскаль продолжает работу со «Спартаком». Переговоры с другими тренерами пока не идут

Информационный вал по поводу скорого ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака», возникший после домашнего поражения красно-белых от «Факела», не удивляет. Подобное всегда происходит вокруг клуба в момент неудач, а тут вообще повод так повод — второй в этом чемпионате проигрыш команде из нижней части таблицы.

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Вот только реальность в данном случае отличается от новостной повестки, к сожалению многих болельщиков народной команды. Еще в начале декабря я сообщал, что испанец доработает как минимум до конца сезона, если не случится некий форс-мажор — условно, три подряд крупных поражения в РПЛ, приправленных вылетом из Кубка, где в четверг нужно на «Лукойл Арене» взять реванш у «Оренбурга» за неудачу в гостях (0:1). Генерально в этом плане пока (ключевое слово, но не решающее) ничего не меняется.

Да, фиаско против воронежцев могло качнуть чашу весов в сознании руководства красно-белых в сторону расторжения контракта с Абаскалем. Да, на таком фоне ответная встреча в кубковом четвертьфинале приобретает особое значение. Но говорить о переговорах с кем бы то ни было — упоминаются прежде всего Станислав Черчесов и Владимир Ивич — совсем рано. Конечно, это «Спартак», который за долгие годы приучил к тому, что все способно измениться буквально за секунду. Но тем не менее Гильермо продолжает работу. И не очень удивляйтесь, если ситуация не изменится до начала июня.

В конце концов, помимо спортивного результата есть экономический фактор. Зарплата испанца по договору, заключенному в феврале 2023-го до лета 2025-го, составляет около 1,5 миллиона евро в год. Уход Абаскаля по инициативе клуба прямо сейчас и без тягомотины переговоров будет означать выплату Гильермо еще около 1,8 миллиона — то, что остается по действующему соглашению. Не сказать, что космические деньги для команды уровня «Спартака», но на дороге не валяются. А летом, помимо естественного снижения размера компенсации, появится конечный результат сезона, когда с тренера логично за него спросить — и, не исключено, снизить сумму.

В общем, не стоит торопить события. Нужно как минимум дождаться четверга, когда москвичи примут «Оренбург» в FONBET Кубке России. Красно-белый калейдоскоп по-прежнему в действии.