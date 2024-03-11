Текущие события
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Тюмень
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Севилья
Футбол. Зарубежный
10.03
Фиорентина
Рома
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Бетис
Вильярреал
23
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль продолжает работу со «Спартаком». Переговоры с другими тренерами пока не идут

Даем расклад по ситуации в красно-белом клубе.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Информационный вал по поводу скорого ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака», возникший после домашнего поражения красно-белых от «Факела», не удивляет. Подобное всегда происходит вокруг клуба в момент неудач, а тут вообще повод так повод — второй в этом чемпионате проигрыш команде из нижней части таблицы.

Читайте также
Увольнение Абаскаля сейчас — федуновщина

Вот только реальность в данном случае отличается от новостной повестки, к сожалению многих болельщиков народной команды. Еще в начале декабря я сообщал, что испанец доработает как минимум до конца сезона, если не случится некий форс-мажор — условно, три подряд крупных поражения в РПЛ, приправленных вылетом из Кубка, где в четверг нужно на «Лукойл Арене» взять реванш у «Оренбурга» за неудачу в гостях (0:1). Генерально в этом плане пока (ключевое слово, но не решающее) ничего не меняется.

Да, фиаско против воронежцев могло качнуть чашу весов в сознании руководства красно-белых в сторону расторжения контракта с Абаскалем. Да, на таком фоне ответная встреча в кубковом четвертьфинале приобретает особое значение. Но говорить о переговорах с кем бы то ни было — упоминаются прежде всего Станислав Черчесов и Владимир Ивич — совсем рано. Конечно, это «Спартак», который за долгие годы приучил к тому, что все способно измениться буквально за секунду. Но тем не менее Гильермо продолжает работу. И не очень удивляйтесь, если ситуация не изменится до начала июня.

Источник: Спорт-Экспресс
Читайте также
Капитан «Факела»: мы простые крестьяне, обыгравшие «Спартак» 4:0

В конце концов, помимо спортивного результата есть экономический фактор. Зарплата испанца по договору, заключенному в феврале 2023-го до лета 2025-го, составляет около 1,5 миллиона евро в год. Уход Абаскаля по инициативе клуба прямо сейчас и без тягомотины переговоров будет означать выплату Гильермо еще около 1,8 миллиона — то, что остается по действующему соглашению. Не сказать, что космические деньги для команды уровня «Спартака», но на дороге не валяются. А летом, помимо естественного снижения размера компенсации, появится конечный результат сезона, когда с тренера логично за него спросить — и, не исключено, снизить сумму.

В общем, не стоит торопить события. Нужно как минимум дождаться четверга, когда москвичи примут «Оренбург» в FONBET Кубке России. Красно-белый калейдоскоп по-прежнему в действии.

Автор: Вячеслав Короткин

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
 Вяльбе сообщила, что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице
«Циничная интерпретация позиции МОК». Бах резко ответил Лаврову
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь