Личка заявил, что его «Динамо» берет пример с «Зенита» Петржелы

«Тяжело сказать, похоже ли наше “Динамо” на “Зенит” Петржелы. Я не особо помню то время. Тогда в Петербурге играли мои друзья: Радек Ширл и Камил Чонтофальски. Я знаю, что “Зенит” хорошо играл при Власте. У него всегда команды играли дисциплинированно, физически были готовы на 100 процентов. Дисциплина была на первом месте. Моя команда старается играть так же, стараются все игроки.



Я хочу, чтобы каждый мой игрок старался, чтобы был командный дух, каждый боролся за мяч, оставлял свободу движения. Может быть, решения не всегда хорошие, как в матче с “Ахматом”, но и такие матчи бывают. Когда нет командного духа, то ты в чем‑то можешь не успеть», — приводит слова Лички «Матч ТВ».