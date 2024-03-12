Квеквескири: Дай бог, чтобы когда-то мы увидели «Факел» с медалями

«Дай бог, чтобы когда-то мы увидели “Факел” с медалями. Думаю, что этот город и болельщики заслужили. Далеко не заглядываю, но рано или поздно в жизни может случиться всё. О “Лестере” тоже никто ничего не думал, но они стали чемпионами», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.