Экс-игрок «Краснодара» — о шансе поиграть в РПЛ: его нельзя было выбрасывать на помойку

«Как ни банально, за счёт самоотдачи. Среди нас не было ни одного игрока, кто хоть как-нибудь валял дурака в любой из игр. Такой шанс нельзя выбрасывать на помойку. Сказалось и то, что мы долго играли вместе в молодёжке, во втором и третьем “Краснодаре”. Прошли большой путь и прекрасно сплотились», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.