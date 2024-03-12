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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Краснодара» — о шансе поиграть в РПЛ: его нельзя было выбрасывать на помойку

Бывший футболист «Краснодара» Олег Исаенко рассказал, за счёт чего чёрно-зелёным удалось сенсационно занять четвёртое место в РПЛ.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Экс-игрок «Краснодара» — о шансе поиграть в РПЛ: его нельзя было выбрасывать на помойку | Источник: Чемпионат.com

«Как ни банально, за счёт самоотдачи. Среди нас не было ни одного игрока, кто хоть как-нибудь валял дурака в любой из игр. Такой шанс нельзя выбрасывать на помойку. Сказалось и то, что мы долго играли вместе в молодёжке, во втором и третьем “Краснодаре”. Прошли большой путь и прекрасно сплотились», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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