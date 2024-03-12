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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чугунов: «Чем быстрее Абаскаль уйдет, тем будет лучше для “Спартака”

Бывший полузащитник «Кубани» и СКА Александр Чугунов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

Бывший полузащитник «Кубани» и СКА Александр Чугунов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Чем быстрее Абаскаль уйдет, тем будет лучше для “Спартака” и болельщиков. То, что Абаскаль делает, не поддается никакой логике. Такое ощущение, что человек противопоставил себя больше чем половине команды, не одному Джикии. Когда игроки более-менее одинаковы, на первый план выходит самоотверженность. Настоящие футболисты играют за тренера, за болельщиков, а за деньги уже в последнюю очередь. Однозначно в “Спартаке” все нарушилось. Для чего Абаскаль выпустил Джикию при счете 0:2 с “Факелом”? Он что, забил бы? Или это была попытка доказать, что он плохой? Это неправильно, тренер не должен так делать», — приводит «Евро-Футбол. Ру» слова Чугунова.

10 марта «Спартак» дома уступил «Факелу» в рамках матча 20-го тура РПЛ (0:2). Красно-белые проиграли воронежской команде второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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