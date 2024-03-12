Чугунов: «Чем быстрее Абаскаль уйдет, тем будет лучше для “Спартака”

«Чем быстрее Абаскаль уйдет, тем будет лучше для “Спартака” и болельщиков. То, что Абаскаль делает, не поддается никакой логике. Такое ощущение, что человек противопоставил себя больше чем половине команды, не одному Джикии. Когда игроки более-менее одинаковы, на первый план выходит самоотверженность. Настоящие футболисты играют за тренера, за болельщиков, а за деньги уже в последнюю очередь. Однозначно в “Спартаке” все нарушилось. Для чего Абаскаль выпустил Джикию при счете 0:2 с “Факелом”? Он что, забил бы? Или это была попытка доказать, что он плохой? Это неправильно, тренер не должен так делать», — приводит «Евро-Футбол. Ру» слова Чугунова.