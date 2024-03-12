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11:39 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Пари НН» Ботнарь рассказал, в чем крутость тренера Юрана

У бывшего главного тренера нижегородского клуба нескончаемая удача, считает Виталий Ботнарь.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран обладает нескончаемой удачей. Такое мнение ТАСС высказал вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь, который выступал за «Пари НН» с июля 2023 года по февраль 2024-го.

«Уход из “Пари НН” как-то быстро произошел, — сказал Ботнарь. — У них была вечером игра, я посмотрел ее, уже понимал, что буду уезжать после матча в “Торпедо”. Со всеми попрощался и все. С Сергеем Юраном у меня не было конфликтов, в принципе, думаю, что и ко мне вопросов таких не было. Поэтому сейчас я в “Торпедо”, наверное, так должно быть».

«Чем крут Юран? Наверное, фартом, удачей, у него удача нескончаемая. Например, команда может не иметь ни одного момента за игру, а в конце забить и победить. Ну и плюс, как вы видите, все аналитики говорят, что по статистике “Пари Нижний Новгород” — самая плохая команда, а она в середине таблицы», — добавил Ботнарь.

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