Бывший футболист «Пари НН» Ботнарь рассказал, в чем крутость тренера Юрана
У бывшего главного тренера нижегородского клуба нескончаемая удача, считает Виталий Ботнарь.
У бывшего главного тренера нижегородского клуба нескончаемая удача, считает Виталий Ботнарь.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран обладает нескончаемой удачей. Такое мнение ТАСС высказал вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь, который выступал за «Пари НН» с июля 2023 года по февраль 2024-го.
«Уход из “Пари НН” как-то быстро произошел, — сказал Ботнарь. — У них была вечером игра, я посмотрел ее, уже понимал, что буду уезжать после матча в “Торпедо”. Со всеми попрощался и все. С Сергеем Юраном у меня не было конфликтов, в принципе, думаю, что и ко мне вопросов таких не было. Поэтому сейчас я в “Торпедо”, наверное, так должно быть».
«Чем крут Юран? Наверное, фартом, удачей, у него удача нескончаемая. Например, команда может не иметь ни одного момента за игру, а в конце забить и победить. Ну и плюс, как вы видите, все аналитики говорят, что по статистике “Пари Нижний Новгород” — самая плохая команда, а она в середине таблицы», — добавил Ботнарь.