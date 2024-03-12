Бывший футболист «Пари НН» Ботнарь рассказал, в чем крутость тренера Юрана

«Уход из “Пари НН” как-то быстро произошел, — сказал Ботнарь. — У них была вечером игра, я посмотрел ее, уже понимал, что буду уезжать после матча в “Торпедо”. Со всеми попрощался и все. С Сергеем Юраном у меня не было конфликтов, в принципе, думаю, что и ко мне вопросов таких не было. Поэтому сейчас я в “Торпедо”, наверное, так должно быть».