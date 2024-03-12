Григорян: отставка будет логичным завершением работы Абаскаля в «Спартаке»

«Это будет логично, если замена уже подготовлена. “Спартак” уже ни за что не будет бороться в этом сезоне. Если отставка произойдёт — она будет логичным завершением его работы. Он молодой парень, я даже не знаю, за что его критиковать? Я как тренер понимаю, что Абаскаль пока ещё пацан, и в свои годы он уже многое может, а ему всего 34», — приводит слова Александра Григоряна Metaratings.