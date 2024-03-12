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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Дьяков: «Спартак» для Абаскаля подопытный кролик, он здесь экспериментирует

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

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Дьяков: «Спартак» для Абаскаля подопытный кролик, он здесь экспериментирует | Источник: Чемпионат.com

«Надо было увольнять Абаскаля до зимних сборов, потому что пришёл бы новый тренер и готовил “Спартак” под себя к оставшейся части чемпионата и на новый сезон. А сейчас, после двух сыгранных матчей, менять Абаскаля бессмысленно. Придёт новый тренер, у него свой план и система тренировок, скорее всего, будет перестраивать команду до конца сезона.

“Спартак” до зимнего перерыва был нестабильной командой, так и остался, ничего не поменялось. У меня вообще складывается такое впечатление, что в “Спартаке” нестабильность из-за частых ротаций и непонятных замен со стороны Абаскаля. “Спартак” для Абаскаля как подопытный кролик. Он здесь экспериментирует, а потом поедет работать в Европу с опытом», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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