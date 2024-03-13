Василий Уткин прокомментировал неудачную серию выступлений «Краснодара»

«Вот увидите — “Краснодар” себя найдёт. Важно понимать про нынешний сезон — он продолжает себя искать. Опыт работы с Ивичем, у которого не харизматический, а скептический склад ума — сработает. В смысле борьбы за чемпионство очень интересный чемпионат», — написал Уткин в своём телеграм-канале.